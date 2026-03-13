Leao vuole essere decisivo nella corsa Scudetto per il suo Milan . E' quello che scrive 'La Gazzetta dello Sport': il numero 10 rossonero vuole essere trascinatore e starebbe lavorando più degli altri in queste ultime settimane. Il portoghese starebbe cercando di lasciarli alle spalle del tutto i problemi legati alla pubalgia di cui sta soffrendo in stagione: esercizi fuori e dentro Milanello propedeutici e anche un lavoro specifico sulle conclusioni a rete.

Per lui ci sarebbero pure i consigli di Bernardo Corradi, assistente di Allegri e ex bomber del campionato di Serie A. Corradi sa come si fa il centravanti e si dedica soprattutto al lavoro con le punte del Milan. Ovviamente anche alla trasformazione di Leao da esterno sinistro puro ad attaccante centrale del Diavolo. Una metamorfosi che sta dando segnali positivi, come l'appoggio di Leao a Fofana nel gol decisivo del derby. Allegri lo avrebbe subito conquistato, più di quanto fatto da Fonseca e Conceicao lo scorso anno. Infatti Rafa ha accettato e accetta tutti i cambiamenti tattici.