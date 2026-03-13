Lazio-Milan, con il giallo contro l'Inter Rabiot sarà squalificato e non ci sarà per la sfida di domenica all'Olimpico. Assenza pesante. I dati da 'Il Corriere dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 marzo - 09:38

Verso Lazio-Milan, Allegri dovrà fare a meno di un pilastro della sua squadra ovvero Adrien Rabiot. Il francese è squalificato dopo il giallo preso nel derby contro l'Inter. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport' senza l'ex Marsiglia in campo il Diavolo ha faticato molto: sconfitta contro la Cremonese, vittoria contro Lecce, Fiorentina e Roma, ma pareggi contro Atalanta, Pisa e Parma. Altro pari contro il Como e ancora contro la Viola al ritorno (Rabiot è entrato solo l'ultima mezzora in campo).

Un'assenza quindi molto pesante per Massimiliano Allegri che dovrà pensare al giocatore da mettere titolare al fiano di Modric e Fofana per completare il reparto. Al momento Samuele Ricci sarebbe di poco in vantaggio su Ardon Jashari che comunque si gioca ancora le sue possibilità per l'ultimo posto da titolare nella mediana rossonera. Tra oggi e domani dovrebbero arrivare dettagli più chiari. Potrebbe essere una scelta cruciale in una partita davvero importante per il Diavolo.