Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Altobelli: “Il Milan con la vittoria del derby ha dimostrato di essere temibile”

RASSEGNA STAMPA

Altobelli: “Il Milan con la vittoria del derby ha dimostrato di essere temibile”

Altobelli: “Il Milan con la vittoria del derby ha dimostrato di essere temibile” - immagine 1
Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto?  A questa domanda ha voluto rispondere Alessandro Altobelli, ex Inter: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto?  A questa domanda ha voluto rispondere Alessandro Altobelli, ex calciatore dell'Inter, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.  Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni su Milan, Inter e scudetto:

Milan, senti Altobelli

—  

Sui nerazzurri: "L'Inter per non perdere questo scudetto deve semplicemente fare quello che ha fatto fino ad oggi. Per un campionato come la Serie A, i 7 punti che i nerazzurri hanno ancora di vantaggio sono sempre tanti e difficili da recuperare. Chivu sa quello che deve fare: ha perso il derby, ed è stato un duro colpo, però la squadra c'è, è molto equilibrata e non ha punti deboli. Vincerà col suo gioco. Ha solo bisogno solo di tornare a credere in quello che sta facendo. Dopo la sconfitta nel derby, il colpo c'è stato e può anche esserci il rischio che abbia fatto male; tuttavia penso che, al contrario, possa essere servito per dare un'ulteriore scossa."

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per Allegri >>>

Sul Milan: "Il Milan con la vittoria di domenica scorsa ha dimostrato un'altra volta di essere temibile ma il problema di Allegri è che all'inizio non ha garantito continuità. E adesso paga quei risultati negativi. In una rimonta si può credere fino all'ultimo, ma è complicatissima. L'Inter, derby a parte, ha resistito anche all'assenza di Lautaro. Voto lui come uomo-scudetto nerazzurro, per quello che ha fatto e per ciò che continuerà a fare appena tornerà dall'infortunio, con tanta voglia di tricolore."

Leggi anche
Milan, la Champions vale oro: ecco quanto incasserà il Diavolo tornando in Europa
Milan, Galli: “Il nostro sistema calcio va ripensato. Bartesaghi ad inizio stagione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA