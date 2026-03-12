Milan, senti Altobelli

Sui nerazzurri: "L'Inter per non perdere questo scudetto deve semplicemente fare quello che ha fatto fino ad oggi. Per un campionato come la Serie A, i 7 punti che i nerazzurri hanno ancora di vantaggio sono sempre tanti e difficili da recuperare. Chivu sa quello che deve fare: ha perso il derby, ed è stato un duro colpo, però la squadra c'è, è molto equilibrata e non ha punti deboli. Vincerà col suo gioco. Ha solo bisogno solo di tornare a credere in quello che sta facendo. Dopo la sconfitta nel derby, il colpo c'è stato e può anche esserci il rischio che abbia fatto male; tuttavia penso che, al contrario, possa essere servito per dare un'ulteriore scossa."