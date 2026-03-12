Pianeta Milan
Filippo Galli, storico ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole legate a Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, e non solo...
Filippo Galli, storico ex calciatore del Milan ed ex responsabile del settore giovanile del Diavolo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera sulla crisi del calcio italiano. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole anche sul caso legato al giovane Davide Bartesaghi, titolare nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il nostro sistema calcio va ripensato. Non riusciamo più a lavorare sul territorio e non sviluppiamo i talenti. Si lavora più sul player trading, acquistando soprattutto all'estero. La conclusione è che se ai miei tempi la Serie A era un campionato d'arrivo, ora è un torneo di passaggio. Dove sono finiti i giocatori di valore? Non sono scomparsi. Ci sono ma vengono utilizzati solo in circostanze eccezionali, cioè in concomitanza di infortuni altrui

Bartesaghi al Milan è una realtà ma a inizio stagione non doveva essere il titolare. Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria. Palestra ha dovuto andare al Cagliari per trovare spazio. Manca il coraggio di rischiare sui prospetti italiani. Si vuole il risultato subito. Se sono preoccupato per la Nazionale? Gli azzurri ne pagano le conseguenze. Non dimentichiamo che la percentuale di stranieri in A oscilla fra il 60 e il 70%, perciò la capacità di selezione di Gattuso è limitata"

