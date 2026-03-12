Milan, senti Sacchi

Sullo scudetto:«Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l’ambiente. Certo, sette punti da recuperare sono parecchi: ci vogliono tre partite e non è semplice perché i rossoneri dovrebbero vincerle tutte e l’Inter fare un solo punto. Però l’impresa è nelle corde della squadra di Allegri».