Sull'Inter: «L’Inter ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco. Lo scudetto è l’unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l’anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima. Per questa ragione devono fare attenzione: incappare in una serie negativa è un attimo e poi uscirne diventa un problema».
Sul Milan: «Nel Milan non ho dubbi: l’uomo chiave è Modric, è lui che fa girare la squadra e che trascina. Se il fisico lo sosterrà, ma non vedo perché dovrebbe tradirlo proprio ora, penso che il suo contributo sarà fondamentale. E se poi Leao si dà una svegliata e comincia ad avere quella continuità che finora gli è mancata, allora il discorso scudetto non è chiuso»
