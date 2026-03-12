In questa stagione, finora, Bartesaghi ha disputato 24 partite tra Serie A (22) e Coppa Italia (2), con 2 gol al suo attivo (la doppietta realizzata il 14 dicembre 2025 in Milan-Sassuolo 2-2, primi due gol con la maglia rossonera in campionato) e un assist, fornito il 23 settembre 2025 a Santiago Giménez in Milan-Lecce 3-0 della coppa nazionale.