Davide Bartesaghi, difensore del Milan classe 2005, incontrerà nel pomeriggio i tifosi del Diavolo in un 'Meet & Greet' organizzato dal club rossonero. Ecco tutte le informazioni sull'evento: luogo, orario, modalità di partecipazione
Nuovo appuntamento rossonero al Flagship Store di via Dante, pronto ad accogliere Davide Bartesaghi. Il numero 33 del Milan, cresciuto nel settore giovanile del club rossonero, sarà infatti presente nel negozio nel cuore di Milano nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 17:00. Pronto a incontrare i tifosi milanisti dopo la bella vittoria nel derby di Milano contro l'Inter.

Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 50 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di oggi stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo 'Meet & Greet'. Per scattare un selfie, per far firmare un vostro gadget, per vivere e condividere un momento unico: Bartesaghi aspetta i tifosi al Flagship Store di via Dante.

In questa stagione, finora, Bartesaghi ha disputato 24 partite tra Serie A (22) e Coppa Italia (2), con 2 gol al suo attivo (la doppietta realizzata il 14 dicembre 2025 in Milan-Sassuolo 2-2, primi due gol con la maglia rossonera in campionato) e un assist, fornito il 23 settembre 2025 a Santiago Giménez in Milan-Lecce 3-0 della coppa nazionale.

