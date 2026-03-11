Milan-Inter, l’analisi del New York Times: derby lento ma ricco di tattica

Milan-Inter, una battaglia tattica che racconta la Serie A — Nell’analisi di 'The Athletic', il derby è stato descritto come una sfida quasi “di un altro sport” rispetto alla Premier League. Il confronto tra le due squadre, entrambe schierate con il 3-5-2, ha prodotto una gara molto strategica, con il centrocampo congestionato e il gioco sviluppato soprattutto sulle fasce.

Proprio da una situazione tipica di questo sistema è nato il gol decisivo del Milan. Fofana ha dialogato con Leao prima di servire in profondità Pervis Estupinan, bravo a inserirsi alle spalle di Luis Henrique e a battere il portiere. Un’azione che, secondo il giornale americano, rappresenta perfettamente la logica di queste partite: spazi sulle corsie laterali e movimenti studiati per creare superiorità.

Ritmi più bassi, ma una partita da gustare — Il derby ha mostrato anche un altro aspetto tipico della Serie A: un ritmo più basso rispetto ad altri campionati europei. Proprio questo elemento, secondo l’analisi statunitense, permette a giocatori di grande tecnica e intelligenza tattica di esprimersi al meglio. Un esempio citato è Luka Modric, ancora protagonista nonostante i 40 anni.

Il tema della lentezza del gioco è stato affrontato anche da Fabio Capello, che in passato aveva commentato così la situazione: “In Serie A giochiamo a un ritmo troppo lento. Non è un caso che quando usciamo dai confini del nostro campionato spesso incontriamo difficoltà”.

Nonostante le critiche sul ritmo, la visione americana riconosce comunque il fascino unico del calcio italiano. Il derby tra Milan e Inter, con la sua intensità tattica e il suo equilibrio, rappresenta proprio questo: una partita forse meno veloce, ma capace di offrire uno spettacolo diverso e, per molti osservatori, ancora estremamente affascinante.