Mario Mandzukic, attaccante croato che ha vestito anche la maglia del Milan per poche partite nel 2021, ha giocato tanto con Massimiliano Allegri alla Juventus. Ieri i due si sono ritrovati, prima a Milanello e poi a cena fuori con un amico comune
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come ieri, a fare visita a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, si sia recato Mario Mandzukic. Il croato, bomber da 263 reti in carriera, conosceva già il posto. Questo perché, come i tifosi del Diavolo ricorderanno, Manduzkic ha vestito la maglia del Milan per 11 partite nella seconda parte della stagione 2020-2021, prima di appendere gli scarpini al chiodo.
Allegri, una giornata con Mandzukic. Prima lavoro, poi svago
Ma Mandzukic, soprattutto, conosce bene Allegri, che lo ha allenato alla Juventus per quattro stagioni, dal 2015 al 2019, annate in cui Mandzukic ha segnato 44 gol in 162 presenze giocando tanto da centravanti quanto da esterno sinistro del tridente. Insieme, in bianconero, i due hanno vinto 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Mandzukic si è fermato a Milano perché. era stato tra gli ospiti di Luka Modric a 'San Siro' per il derby di Milano.