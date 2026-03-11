Mario Mandzukic, attaccante croato che ha vestito anche la maglia del Milan per poche partite nel 2021, ha giocato tanto con Massimiliano Allegri alla Juventus. Ieri i due si sono ritrovati, prima a Milanello e poi a cena fuori con un amico comune

Daniele Triolo Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 10:22)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come ieri, a fare visita a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, si sia recato Mario Mandzukic. Il croato, bomber da 263 reti in carriera, conosceva già il posto. Questo perché, come i tifosi del Diavolo ricorderanno, Manduzkic ha vestito la maglia del Milan per 11 partite nella seconda parte della stagione 2020-2021, prima di appendere gli scarpini al chiodo.