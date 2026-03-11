Tra Luka Modric e il Milan è amore vero: il fuoriclasse croato, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e in maglia rossonera. Un sentimento cresciuto nel corso dei mesi: Modric ama il Milan, i tifosi rossoneri amano e coccolano il 40enne ex Real Madrid.