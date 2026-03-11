Pianeta Milan
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha deciso di esporre il Pallone d'Oro vinto nel 2018 al Museo presso la sede del club rossonero. Segno di un legame sempre più solido con la nuova realtà milanista. Continuerà a viverla anche l'anno prossimo?
Tra Luka Modric e il Milan è amore vero: il fuoriclasse croato, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e in maglia rossonera. Un sentimento cresciuto nel corso dei mesi: Modric ama il Milan, i tifosi rossoneri amano e coccolano il 40enne ex Real Madrid.

Milan, il Pallone d'Oro di Modric presto esposto al Museo. Per quanto?

Motivo per cui Modric, come evidenziato dalla 'rosea', ha deciso di sdebitarsi. Il Pallone d'Oro che vinse nel 2018, custodito finora nella sua casa di Madrid, sarà infatti presto esposto al Museo del club, presso la sede di 'Casa Milan', almeno fino a fine stagione. Un omaggio significativo al popolo del Milan.

Poi, il cimelio potrebbe essere spedito a Zara, città d'origine di Modric, tornare a Madrid oppure trattenersi - insieme al suo legittimo proprietario - per altri dodici mesi a Milano. Quest'ultima ipotesi, per il quotidiano sportivo nazionale, tenta molto Modric. Tutto il Milan - dirigenti, staff tecnico, compagni - è in pressing affinché il numero 14 rossonero eserciti la clausola di rinnovo unilaterale fino al 30 giugno 2027 prevista nel suo contratto.

Lui, domenica sera, dopo la vittoria nel derby, è rimasto molto vago dicendo "Sono molto contento qui, ma non penso al futuro: ho il testa solo il lavoro da fare". In Via Aldo Rossi sperano che il suo ok al rinnovo e, dunque, alla permanenza per un'altra stagione arrivi prima dei Mondiali, di modo da poter programmare la stagione. Ma, chiaramente, il Milan è disposto anche a concedergli qualche giorno in più per decidere. Sperando che opti per proseguire la strada insieme, almeno per un altro po'.

