Poi, il cimelio potrebbe essere spedito a Zara, città d'origine di Modric, tornare a Madrid oppure trattenersi - insieme al suo legittimo proprietario - per altri dodici mesi a Milano. Quest'ultima ipotesi, per il quotidiano sportivo nazionale, tenta molto Modric. Tutto il Milan - dirigenti, staff tecnico, compagni - è in pressing affinché il numero 14 rossonero eserciti la clausola di rinnovo unilaterale fino al 30 giugno 2027 prevista nel suo contratto.
Lui, domenica sera, dopo la vittoria nel derby, è rimasto molto vago dicendo "Sono molto contento qui, ma non penso al futuro: ho il testa solo il lavoro da fare". In Via Aldo Rossi sperano che il suo ok al rinnovo e, dunque, alla permanenza per un'altra stagione arrivi prima dei Mondiali, di modo da poter programmare la stagione. Ma, chiaramente, il Milan è disposto anche a concedergli qualche giorno in più per decidere. Sperando che opti per proseguire la strada insieme, almeno per un altro po'.
