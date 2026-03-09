È ovvio che al Milan sperino che eserciti l'opzione per il rinnovo del suo contratto per un'ulteriore stagione e restare, così, fino al 30 giugno 2027. A fine partita, il diretto interessato ha risposto così: "Ci sono sempre voci intorno al Milan, ma a me non interessa. Sono molto contento qui e penso solo a lavorare e a nient'altro. Allo stadio c'era Sergio Ramos e quando viene il capitano bisogna vincere. Abbiamo vinto questo derby un po' con il suo spirito".

"Nel primo tempo abbiamo fatto un partitone" — Modric ha poi proseguito: "A questo successo abbiamo sempre creduto. Lotta Scudetto riaperta? Non ci pensiamo e andiamo avanti gara dopo gara. Nel primo tempo abbiamo fatto un partitone, nella ripresa l'Inter è migliorata. Però abbiamo difeso da squadra e abbiamo meritato i tre punti. Ora dobbiamo mettere la testa sul finale di stagione e continuare così. Ci sono ancora tanti punti in palio e bisogna conquistarne il più possibile, senza pensare ad altro".

La chiosa di Modric sul pallone entrato in porta nel finale della partita, a gioco fermo, con l'arbitro Daniele Doveri che non aveva fischiato la ripresa del gioco. "Non ci sono dubbi, l'arbitro ha fischiato prima che la palla entrasse", il commento del Pallone d'Oro 2018 prima di entrare nello spogliatoio per far festa con i compagni. L'auspicio del Milan è che questa scena possa ripetersi tante volte, nel corso di questa stagione e anche l'anno venturo. Staremo a vedere.