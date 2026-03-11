Pianeta Milan
Milan, che bella notizia è arrivata da Giménez: l’operazione è solo un ricordo

Santiago Giménez, fermo dallo scorso 28 ottobre 2025, torna a disposizione di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Il 'Bebote' si scalda per un finale di stagione da protagonista con il Diavolo, anche in ottica dei Mondiali con il Messico
Il calvario di Santiago Giménez, finalmente, è finito: l'attaccante del Milan, classe 2001, ieri è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo, mettendosi alle spalle l'infortunio alla caviglia destra che si trascinava da tanto tempo e la conseguente operazione. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, è tornato Giménez: già convocato per la Lazio?

Giménez ha giocato la sua ultima partita con il Milan in casa dell'Atalanta, lo scorso 28 ottobre 2025. Poi si è fermato, optando per una terapia conservativa alla caviglia destra che non ha funzionato. A quel punto, il 19 dicembre 2025, ha scelto di operarsi in Olanda. Per la 'rosea', dovrebbe essere convocato per Lazio-Milan di domenica sera allo stadio 'Olimpico'.

Ovviamente, il 'Bebote' è lontano dalla condizione migliore e il tecnico Massimiliano Allegri prenderà una decisione su di lui soltanto nei prossimi giorni. Ma già il semplice fatto di riunirsi alla squadra potrebbe essergli utile per un ritorno al 100%. Per un grande finale di stagione nel Milan e, ovviamente, per un ruolo da protagonista ai Mondiali con il suo Messico. Con cui potrebbe ritrovare la convocazione già a partire dagli impegni di questo mese di marzo.

Ieri Giménez è stato accolto bene dai suoi compagni di squadra, con pacche sulla schiena e sulla testa. E lo ha riaccolto con enorme soddisfazione anche Allegri, che ora avrà un attaccante in più da inserire nelle rotazioni per risolvere il problema del gol delle punte del Milan in questo rush finale dell'annata. Già contro la Lazio, o al massimo la prossima settimana a 'San Siro' contro il Torino, il messicano spera di avere una chance.

