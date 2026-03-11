Ovviamente, il 'Bebote' è lontano dalla condizione migliore e il tecnico Massimiliano Allegri prenderà una decisione su di lui soltanto nei prossimi giorni. Ma già il semplice fatto di riunirsi alla squadra potrebbe essergli utile per un ritorno al 100% . Per un grande finale di stagione nel Milan e, ovviamente, per un ruolo da protagonista ai Mondiali con il suo Messico . Con cui potrebbe ritrovare la convocazione già a partire dagli impegni di questo mese di marzo .

Ieri Giménez è stato accolto bene dai suoi compagni di squadra, con pacche sulla schiena e sulla testa. E lo ha riaccolto con enorme soddisfazione anche Allegri, che ora avrà un attaccante in più da inserire nelle rotazioni per risolvere il problema del gol delle punte del Milan in questo rush finale dell'annata. Già contro la Lazio, o al massimo la prossima settimana a 'San Siro' contro il Torino, il messicano spera di avere una chance.