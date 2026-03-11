Milan, guarda che Modric — E quando è capitato, il pubblico rossonero lo ha addirittura applaudito, come soltanto a pochi eletti rossoneri del passato come Nils Liedholm e Gianni Rivera era successo. Ma cosa farà Modric nella prossima stagione? Continuerà a giocare nel Milan? Va ricordato come il centrocampista croato abbia in mano un'opzione di rinnovo automatico del suo contratto fino al 30 giugno 2027 soltanto da esercitare.

"Modric al Milan rimarrà - ha sostenuto nel suo editoriale Vernazza -, a meno che il Pallone d'Oro 2018 non decida di chiudere il cerchio nella sua Croazia, forse alla Dinamo Zagabria dove tutto ebbe inizio. Un’ipotesi romantica da non scartare a priori, ma il Milan sta per ritornare in Champions League e a Modric potrebbe garbare molto l’idea di un ultimo giro di giostra nella competizione che più conta".

"Non solo regista, è dappertutto e in più ruoli" — Il Milan, chiaramente, auspica che Modric possa rimanere e prolungare. Il club di Via Aldo Rossi non gli mette pressione, è disposto ad assecondare le sue richieste ed a rispettare i suoi tempi. Anche se volesse significare attendere la fine dei Mondiali. Vernazza ha proseguito così nella sua disamina del Modric rossonero: "Oltre ai piedi sopraffini, all’intelligenza naturale e a una visione di gioco che in realtà è una predizione: il croato non vede il gioco, lo prevede, a tutto questo Modric continua ad associare una straordinaria mobilità. Non solo regista, Modric è dappertutto e in più ruoli".

"Modric è uno e trino: difende, imposta, conclude", ha chiosato il giornalista sportivo della 'rosea' nel suo editoriale, quasi paragonando il classe 1985 ad una divinità sportiva. E in fin dei conti, non vi siamo poi tanto lontano.