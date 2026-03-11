Il calendario di Milan e Inter: le prossime 5 decisive. Chi ha più insidie?

In quasi 130 anni di calcio italiano, non è mai accaduto che una delle due squadre di Milano vincesse lo scudetto dopo aver perso entrambi i derby. La formazione di Chivu, se dovesse mantenere il primo posto, sarebbe la prima a riuscirci nella storia. Inoltre, nell'era dei tre punti a vittoria, nessuno ha mai conquistato il titolo senza fare punti sulla seconda.

Dieci partite per giocarsi tutto — La sensazione, è che lo scudetto possa decidersi tra la 29ª e la 32ª giornata. Dopo l'Atalanta, l'Inter affronterà nell'ordine Fiorentina (al Franchi), Roma (in casa) e Como (in trasferta). Il Milan, invece, dopo la Lazio, ospiterà il Torino, prima della trasferta a Napoli e di un'altra gara casalinga contro l'Udinese.

Le ultime sei partite, sulla carta, potrebbero sorridere di più ai nerazzurri. Il Milan se la vedrà, fra le altre, con Juventus, Atalanta (a San Siro), Sassuolo e Genoa (in trasferta). Due, invece, i principali scogli finali per l'Inter: la Lazio alla 36ª giornata e la trasferta a Bologna nell'ultimo turno. Ci ricordiamo tutti quanto le sconfitte del Dall'Ara abbiano pesato sugli scudetti persi da Inzaghi nel 21/22 e 24/25.