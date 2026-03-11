Pianeta Milan
Il calendario di Milan e Inter: le prossime 5 decisive. Chi ha più insidie?

Il percorso di Milan e Inter per vincere il titolo: si riaccende la lotta scudetto
Il Milan, con la vittoria del derby contro l'Inter, ha riacceso la lotta scudetto: ecco il percorso che le due squadre meneghine dovranno affrontare nelle ultime 10 partite di campionato
'Tuttosport' presenta un confronto tra i calendari di Milan e Inter da qui al termine della stagione. Rossoneri e nerazzurri sono separati da 7 punti di distanza a dieci partite dal traguardo. Il vantaggio della squadra di Chivu rimane cospicuo, ma la vittoria del Diavolo nel derby ha tenuto aperta la lotta scudetto.

Milan-Inter, lotta scudetto: calendari a confronto

In ballo ci sono ancora 30 punti. Tanti, anzi tantissimi, soprattutto considerando che entrambe le squadre hanno ancora sul proprio percorso diversi big match. Molto si deciderà già domenica prossima: il Milan andrà all'Olimpico per sfidare la Lazio, mentre l'Inter ospiterà l'Atalanta. Se i nerazzurri, alle 15:00, non dovessero battere la 'Dea', la squadra di Allegri avrebbe un'occasione invitante per riaprire definitivamente il campionato.

In quasi 130 anni di calcio italiano, non è mai accaduto che una delle due squadre di Milano vincesse lo scudetto dopo aver perso entrambi i derby. La formazione di Chivu, se dovesse mantenere il primo posto, sarebbe la prima a riuscirci nella storia. Inoltre, nell'era dei tre punti a vittoria, nessuno ha mai conquistato il titolo senza fare punti sulla seconda.

Dieci partite per giocarsi tutto

La sensazione, è che lo scudetto possa decidersi tra la 29ª e la 32ª giornata. Dopo l'Atalanta, l'Inter affronterà nell'ordine Fiorentina (al Franchi), Roma (in casa) e Como (in trasferta). Il Milan, invece, dopo la Lazio, ospiterà il Torino, prima della trasferta a Napoli e di un'altra gara casalinga contro l'Udinese.

LEGGI ANCHE: Milan, la ‘trappola psicologica’ di Allegri che fa indiavolare di brutto Furlani

Le ultime sei partite, sulla carta, potrebbero sorridere di più ai nerazzurri. Il Milan se la vedrà, fra le altre, con Juventus, Atalanta (a San Siro), Sassuolo e Genoa (in trasferta). Due, invece, i principali scogli finali per l'Inter: la Lazio alla 36ª giornata e la trasferta a Bologna nell'ultimo turno. Ci ricordiamo tutti quanto le sconfitte del Dall'Ara abbiano pesato sugli scudetti persi da Inzaghi nel 21/22 e 24/25.

