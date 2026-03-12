Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ibrahimovic sponsorizza il Milan negli USA: “Allegri e Modric, due vincenti. Anche Rabiot su un altro livello”

ULTIME MILAN NEWS

Ibrahimovic sponsorizza il Milan negli USA: “Allegri e Modric, due vincenti. Anche Rabiot su un altro livello”

Ibrahimovic sponsorizza il Milan negli USA: 'Allegri e Modric, due vincenti. Anche Rabiot su un altro livello'
Zlatan Ibrahimovic, ex grande attaccante rossonero e attualmente Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti alla 'CBS' nelle ultime ore. Eccone un sunto sul 'Corriere dello Sport' di oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Nelle scorse ore Zlatan Ibrahimovic, ex grande attaccante rossonero e attualmente Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha rilasciato un'intervista a 'CBS Sports Golazo', nel centro sportivo di Milanello, sponsorizzando e pubblicizzando il progetto del Diavolo alla televisione statunitense.

Milan, da Ibrahimovic un encomio per Allegri

—  

«Nella cultura italiana tutti sono concentrati sui risultati. I giovani, gli allenatori, vogliono vincere - ha detto Ibrahimovic, le cui dichiarazioni sono state parzialmente riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Se voglio vincere, metto dentro un giocatore pronto, togliendo spazio invece a quello che ha del potenziale, col rischio di bloccarne lo sviluppo. Questa cosa al Milan, con Milan Futuro, l'abbiamo cambiata».

LEGGI ANCHE

Poi Ibra ha parlato del focus per la Prima Squadra del Milan che, ovviamente, deve essere quello di vincere sempre. «7 Champions League, 19 Scudetti, i Palloni d'Oro dei nostri giocatori, tutte le coppe internazionali che abbiamo vinto. I tifosi sono abituati a questo, e se non glielo dai, non dai loro il Milan. E noi dobbiamo darglielo», la convinzione del braccio destro del proprietario del club di Via Aldo Rossi, Gerry Cardinale.

"Ha vinto già trofei con il Milan, era già bravo quando allenava me"

—  

Ibrahimovic ha poi parlato, in maniera più approfondita, anche del tecnico Massimiliano Allegri, richiamato sulla panchina rossonera a undici anni di distanza dall'ultima volta. «È molto bravo - ha spiegato Zlatan - con le relazioni con i giocatori, sta gestendo il gruppo alla perfezione. Ha vinto già trofei con il Milan, ed era già bravo quando allenava me. I giocatori di allora erano diversi rispetto a quelli di oggi. Magari quelli attuali hanno un po' meno di carattere, ed a lui piacerebbe averne».

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan sfida la Juventus per il giocatore raccomandato da Klopp >>>

E ancora Ibra: «Per me, lavorare con Allegri è facile, ha esperienza, è stato in grandissimi club. È un vincente, ed essere al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa essere al Milan, quindi deve solo farlo capire ai giocatori. Tranne a Luka Modrić. A lui non deve spiegare nulla. Abbiamo anche Adrien Rabiot che è, secondo me, su un altro livello».

Leggi anche
Milan, Galli: “Il nostro sistema calcio va ripensato. Bartesaghi ad inizio stagione...
Sacchi: “Il Milan ha la possibilità di rimettersi in corsa per lo scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA