Nel mezzo, al fianco di Youssouf Fofana e Luka Modrić , è ballottaggio aperto tra Samuele Ricci e Ardon Jashari per la sostituzione dell'infortunato Adrien Rabiot . Allegri deciderà 'last minute', ma sembra verosimile un impiego dello svizzero, che già contro il Como al posto del francese aveva disputato una bella partita.

In attacco, invece, un gran ritorno: si va verso la convocazione per Santiago Giménez , tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno dopo i 4 mesi di stop per infortunio e conseguente operazione alla caviglia destra. Il 'Bebote' partirà dalla panchina, al fianco di Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug .

Davanti, spazio ancora a Pulisic e Leão

Davanti, infatti, Allegri concederà ancora spazio dal 1' a Christian Pulisic e Rafael Leão. I due hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe e, se possibile, di tornare ad essere decisivi. Lo statunitense è ancora a secco di gol e assist nel 2026; il portoghese cerca continuità dopo i gol contro Como e Cremonese. Ecco, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'.