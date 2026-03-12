Pianeta Milan
Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per Allegri

Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma, si disputerà Lazio-Milan: proviamo ad ipotizzare la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri quando mancano ancora un paio di allenamenti e la rifinitura
Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma si disputerà Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026: proviamo ad ipotizzare la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri quando mancano ancora un paio di allenamenti più la rifinitura in vista del match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Lazio-Milan, la probabile formazione del Diavolo all'Olimpico

Il tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2. Davanti al portiere Mike Maignan, terzetto di difesa obbligato con Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlović vista l'indisponibilità di Matteo Gabbia.

A centrocampo, i due dubbi principali per Allegri. Se, sulla fascia destra, giocherà titolare Alexis Saelemaekers, sul versante opposto il tecnico rossonero valuta se reinserire Davide Bartesaghi oppure se, sfruttando l'onda lunga del derby deciso da un suo gol, riconfermare Pervis Estupiñán titolare. Possibile che venga confermata la fiducia all'ecuadoriano.

Chi giocherà al posto di Rabiot?

Nel mezzo, al fianco di Youssouf Fofana e Luka Modrić, è ballottaggio aperto tra Samuele Ricci e Ardon Jashari per la sostituzione dell'infortunato Adrien Rabiot. Allegri deciderà 'last minute', ma sembra verosimile un impiego dello svizzero, che già contro il Como al posto del francese aveva disputato una bella partita.

In attacco, invece, un gran ritorno: si va verso la convocazione per Santiago Giménez, tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno dopo i 4 mesi di stop per infortunio e conseguente operazione alla caviglia destra. Il 'Bebote' partirà dalla panchina, al fianco di Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug.

Davanti, spazio ancora a Pulisic e Leão

Davanti, infatti, Allegri concederà ancora spazio dal 1' a Christian Pulisic e Rafael Leão. I due hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe e, se possibile, di tornare ad essere decisivi. Lo statunitense è ancora a secco di gol e assist nel 2026; il portoghese cerca continuità dopo i gol contro Como e Cremonese. Ecco, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñán; Pulisic; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Bartesaghi, Odogu, Ricci, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

