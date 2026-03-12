Milan, dal ritorno in Champions i soldi per investire: quanto vale l'Europa

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta una previsione dei ricavi del Milan in caso di qualificazione in Champions League. Il quarto posto è l'obiettivo dichiarato di Allegri da tutta la stagione, ma dietro all'ambizione sportiva c'è un chiaro valore economico. Tornare nella massima competizione europea garantirebbe al Diavolo un incasso minimo di 65/70 milioni, contando, oltre ai soldi provenienti dalla Uefa, anche le entrate di stadio, merchandising e bonus commerciali.

Milan, quanti milioni porterebbe il ritorno in Champions League?

L'ultima partecipazione del Milan in Champions League è stata nella stagione 2024/2025. In quell'occasione i rossoneri si sono fermati ai playoff contro il Feyenoord, ma, nonostante la precoce eliminazione, nelle casse di Via Aldo Rossi sono comunque entranti 61,3 milioni di euro.