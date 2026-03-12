Milan, dal ritorno in Champions i soldi per investire: quanto vale l'Europa

Pianeta Milan
Milan, la Champions vale oro: ecco quanto incasserà il Diavolo tornando in Europa

La qualificazione alla prossima Champions League garantirebbe al Milan un cospicuo incasso da investire nella prossima finestra di calciomercato: ecco a quanto potrebbe ammontare
L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta una previsione dei ricavi del Milan in caso di qualificazione in Champions League. Il quarto posto è l'obiettivo dichiarato di Allegri da tutta la stagione, ma dietro all'ambizione sportiva c'è un chiaro valore economico. Tornare nella massima competizione europea garantirebbe al Diavolo un incasso minimo di 65/70 milioni, contando, oltre ai soldi provenienti dalla Uefa, anche le entrate di stadio, merchandising e bonus commerciali.

Milan, quanti milioni porterebbe il ritorno in Champions League?

L'ultima partecipazione del Milan in Champions League è stata nella stagione 2024/2025. In quell'occasione i rossoneri si sono fermati ai playoff contro il Feyenoord, ma, nonostante la precoce eliminazione, nelle casse di Via Aldo Rossi sono comunque entranti 61,3 milioni di euro.

Il premio fisso per la partecipazione oscilla tra i 18 e i 20 milioni, mentre dal market pool (quota tv) sono attesi ulteriori 20/30 milioni. I bonus commerciali associati agli sponsor dovrebbero arrivare altri 2/4 milioni. Più difficile stimare gli incassi dai biglietti, ma si può ipotizzare un minimo di 15 milioni. La Uefa elargisce ulteriori premi in base ai risultati: 2,1 milioni per ogni vittoria e 900 mila euro per ogni pareggio nella fase a gironi.

Tutte queste entrate permetterebbero al Milan di investire sul mercato con una certa sicurezza, sapendo che le spese sarebbero coperte da un monte ricavi più alto. La scorsa estate, senza la qualificazione in Champions, il Diavolo investì circa 160 milioni in cartellini, ma per farlo ha dovuto autofinanziarsi con un mercato in uscita altrettanto importante.

