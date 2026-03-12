Milan, dal ritorno in Champions i soldi per investire: quanto vale l'Europa

Investimenti—
Il premio fisso per la partecipazione oscilla tra i 18 e i 20 milioni, mentre dal market pool (quota tv) sono attesi ulteriori 20/30 milioni. I bonus commerciali associati agli sponsor dovrebbero arrivare altri 2/4 milioni. Più difficile stimare gli incassi dai biglietti, ma si può ipotizzare un minimo di 15 milioni. La Uefa elargisce ulteriori premi in base ai risultati: 2,1 milioni per ogni vittoria e 900 mila euro per ogni pareggio nella fase a gironi.
Tutte queste entrate permetterebbero al Milan di investire sul mercato con una certa sicurezza, sapendo che le spese sarebbero coperte da un monte ricavi più alto. La scorsa estate, senza la qualificazione in Champions, il Diavolo investì circa 160 milioni in cartellini, ma per farlo ha dovuto autofinanziarsi con un mercato in uscita altrettanto importante.
