Lazio, Sarri perde Cataldi: a rischio forfait anche Romagnoli e Basic

In vista di Lazio-Milan, Maurizio Sarri perde pezzi. Oltre a Provedel, sarà out anche Cataldi a centrocampo. In dubbio Romagnoli e Basic

Brutte notizie in casa Lazio in vista della prossima gara di Serie A contro il Milan di Massimiliano Allegri . Maurizio Sarri perde il perno del suo centrocampo, ma forse non solo lui. Oltre all'assenza certa del portiere Ivan Provedel , contro il Diavolo sarà out Danilo Cataldi , mentre le situazioni Romagnoli e Basic sono da tenere d'occhio nei prossimi giorni. Di seguito il bollettino medico dal club biancoceleste.

"Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue. Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico. Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".