Lazio, Sarri perde Cataldi: a rischio forfait anche Romagnoli e Basic

Brutte notizie in casa Lazio in vista della prossima gara di Serie A contro il Milan di Massimiliano Allegri. Maurizio Sarri perde il perno del suo centrocampo, ma forse non solo lui. Oltre all'assenza certa del portiere Ivan Provedel, contro il Diavolo sarà out Danilo Cataldi, mentre le situazioni Romagnoli e Basic sono da tenere d'occhio nei prossimi giorni. Di seguito il bollettino medico dal club biancoceleste.
"Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue. Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico. Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".
