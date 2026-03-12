Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri: l’ex Romagnoli dovrebbe farcela

FORMAZIONI

Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri: l’ex Romagnoli dovrebbe farcela

Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri: l’ex Romagnoli dovrebbe farcela - immagine 1
Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, è in programma Lazio-Milan, partita valevole per la 29^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco la probabile formazione dei biancocelesti di Maurizio Sarri, che spera di poter contare su Alessio Romagnoli
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, vi proponiamo la probabile formazione dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Anche perché per il tecnico dei capitolini sarà emergenza a centrocampo.

Lazio-Milan, la probabile formazione dei capitolini

—  

Assente Nicolò Rovella, operato per la frattura della clavicola e anche Danilo Cataldi, che ha riportato contro il Sassuolo un lieve stiramento al polpaccio che lo costringerà a stare fuori fino a dopo la sosta per le Nazionali. Sarri spera almeno nel recupero di Toma Bašić, ma si va verso la conferma del difensore Patric davanti alla difesa.

LEGGI ANCHE

A proposito della retroguardia: dovrebbe farcela, per Lazio-Milan, l'ex Alessio Romagnoli, in rossonero dal 2015 al 2022 e capitano dell'ultimo Scudetto del Diavolo. Il numero 13 sta smaltendo un risentimento al polpaccio e dovrebbe giocare in coppia con l'obiettivo di calciomercato del Milan di RedBird, ovvero Mario Gila. Qualora dovesse dare forfait all'ultimo, giocherebbe Oliver Provstgaard.

Maldini e Zaccagni cercano un altro gol contro il Milan

—  

Mentre, in porta, sarà confermato Edoardo Motta visto che Ivan Provedel ha finito la stagione, davanti spazio al tridente composto da Gustav Isaksen, l'altro ex Daniel Maldini (che al Milan ha già segnato, anni fa, con la maglia dello Spezia, in Serie A) e Mattia Zaccagni. Il quale, con un suo gol, ha deciso Lazio-Milan 1-0 degli ottavi di finale di Coppa Italia il 4 dicembre 2025. Ecco, dunque, la probabile formazione dei biancocelesti per Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan punta Gila ma rischia di non arrivare per il solito problema rossonero >>>

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Lu. Pellegrini, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Pedro, Dia, Noslin, Ratkov. Allenatore: Sarri.

Leggi anche
Derby Milan-Inter, probabili formazioni: zero dubbi per Allegri. Pronto a giocarsela così
Verso Milan-Inter, le probabili formazioni: spazio ad Estupinan. In panchina Ricci

© RIPRODUZIONE RISERVATA