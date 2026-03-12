A proposito della retroguardia: dovrebbe farcela, per Lazio-Milan, l'ex Alessio Romagnoli , in rossonero dal 2015 al 2022 e capitano dell'ultimo Scudetto del Diavolo. Il numero 13 sta smaltendo un risentimento al polpaccio e dovrebbe giocare in coppia con l'obiettivo di calciomercato del Milan di RedBird , ovvero Mario Gila . Qualora dovesse dare forfait all'ultimo, giocherebbe Oliver Provstgaard .

Maldini e Zaccagni cercano un altro gol contro il Milan

Mentre, in porta, sarà confermato Edoardo Motta visto che Ivan Provedel ha finito la stagione, davanti spazio al tridente composto da Gustav Isaksen, l'altro ex Daniel Maldini (che al Milan ha già segnato, anni fa, con la maglia dello Spezia, in Serie A) e Mattia Zaccagni. Il quale, con un suo gol, ha deciso Lazio-Milan 1-0 degli ottavi di finale di Coppa Italia il 4 dicembre 2025. Ecco, dunque, la probabile formazione dei biancocelesti per Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'.