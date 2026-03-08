Derby Milan-Inter, partita importantissima per entrambe le squadre: il Diavolo ha la possibilità di riaprire un minimo la speranza Scudetto. I nerazzurri possono virtualmente chiudere tutti i discorsi di fatto non perdendo: al momento il distacco è di 10 punti. Per la squadra di Allegri sarebbe importante vincere anche per quanto riguarda la corsa alla zona Champions League: ieri infatti sono arrivate le vittorie della Juventus e del Como che si vanno ad aggiungere a quella del Napoli. Insomma il Milan deve vincere per non perdere punti da chi si trova in questo momento dietro di lui. Ma come se la potrebbero giocare i due allenatori? Ecco le probabili formazioni del derby Milan-Inter da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>