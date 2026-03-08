DERBY MILAN-INTER: ECCO DOVE VEDERLA IN STREAMING E IN TV
partite
Derby Milan-Inter di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PM
+++ DERBY MILAN-INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. In panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug. Allenatore: Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez; 15 Acerbi, 6 De Vrij, 2 Dumfries, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 17 Diouf, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
+++ DERBY MILAN-INTER LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA