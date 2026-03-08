Derby Milan-Inter, Curva Sud: niente coreografia. Il motivo | Pm news

Derby Milan-Inter, niente coreografia della Curva Sud: il motivo—
Secondo quanto raccolto da Pianeta Milan il Milan avrebbe voluto presentare una coreografia a tutto stadio con la Curva compresa. Opzione rifiutata dalla Curva stessa che avrebbe voluto creare una coreografia personale e personalizzata per una partita così importante.
Il via libera per tale coreografia è arrivato soltanto pochi giorni fa (circa 3-4 giorni dalla partita) rendendo di fatto impossibile tutto l'iter organizzato che comporta un lavoro del genere. Per questo motivo la Curva Sud non farà la sua coreografia. Davvero un peccato: certamente i tifosi faranno sentire il supporto ai giocatori in campo alla ricerca della vittoria contro l'Inter.
