Derby Milan-Inter, Curva Sud: niente coreografia. Il motivo | Pm news

MILAN-INTER

Derby Milan-Inter, niente coreografia per la Curva Sud rossonera per la partita di San Siro. Ecco quanto è davvero successo come ricostruito dalla nostra redazione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

In vista del derby tra Milan e Inter la pagina Instagram della Curva Sud rossonera ha pubblicato ieri le informazioni prima della partita facendo capire come non ci sarà una coreografia ufficiale per la gara di San Siro. Ecco la storia.

"Ritrovo Derby, senza bandiere, senza striscioni, senza stendardi, senza coreografia. Ma con la solita voce per sovrastare le nullità che ci ritroviamo di fronte. Avanti noi". Come mai la Curva Sud non presenterà alcun tipo di coreografia per una partita sentitissima come il derby contro l'Inter?

Derby Milan-Inter, niente coreografia della Curva Sud: il motivo

—  

Secondo quanto raccolto da Pianeta Milan il Milan avrebbe voluto presentare una coreografia a tutto stadio con la Curva compresa. Opzione rifiutata dalla Curva stessa che avrebbe voluto creare una coreografia personale e personalizzata per una partita così importante.

Il via libera per tale coreografia è arrivato soltanto pochi giorni fa (circa 3-4 giorni dalla partita) rendendo di fatto impossibile tutto l'iter organizzato che comporta un lavoro del genere. Per questo motivo la Curva Sud non farà la sua coreografia. Davvero un peccato: certamente i tifosi faranno sentire il supporto ai giocatori in campo alla ricerca della vittoria contro l'Inter.

