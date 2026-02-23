Pianeta Milan
Milan, la Curva Sud: “Preferiamo il silenzio della dirigenza alle parole di Scaroni”

La Curva Sud del Milan si scaglia contro Paolo Scaroni, presidente del club, con un duro comunicato distribuito prima del match contro il Parma. Ecco il messaggio del tifo organizzato
Ieri sera (22 febbraio), la Curva Sud del Milan ha diffuso un comunicato contro Paolo Scaroni. In occasione della partita contro il Parma, il gruppo ultras ha distribuito all'esterno dello stadio un volantino contenente una presa di posizione contro il presidente rossonero.

Milan, il comunicato della Curva Sud contro Scaroni

Alcune uscite di Scaroni, dopo il caso della simulazione di Bastoni in Inter-Juventus, non sono piaciute al tifo organizzato: "Sono il presidente del Milan da otto anni, ogni tanto me lo dimentico. Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni". Ecco, di seguito, la nota ufficiale della Curva Sud.

"Spesso lamentiamo il silenzio della dirigenza del Milan per quanto riguarda le battaglie che portiamo avanti da tempo. Per quello che dobbiamo subire a livello di repressione, per ciò che vediamo in campo, dove spesso il Milan apre giocare con un regolamento diverso. Specialmente quando si vedono gli arbitri tirare fuori i cartellini. Bene, se l'alternativa a questi silenzi sono le parole di Paolo Scaroni, presidente di AC Milan, che dopo l'imbarazzante partita Inter-Juve è corso a baciare la mano di Marotta allora preferiamo il silenzio, preferiamo che il presidente dorma piuttosto che svegliarsi per correre dal capo nerazzurro. Zitto e buono, presidente, come fai sempre".

