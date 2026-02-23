"Spesso lamentiamo il silenzio della dirigenza del Milan per quanto riguarda le battaglie che portiamo avanti da tempo. Per quello che dobbiamo subire a livello di repressione, per ciò che vediamo in campo, dove spesso il Milan apre giocare con un regolamento diverso. Specialmente quando si vedono gli arbitri tirare fuori i cartellini. Bene, se l'alternativa a questi silenzi sono le parole di Paolo Scaroni, presidente di AC Milan, che dopo l'imbarazzante partita Inter-Juve è corso a baciare la mano di Marotta allora preferiamo il silenzio, preferiamo che il presidente dorma piuttosto che svegliarsi per correre dal capo nerazzurro. Zitto e buono, presidente, come fai sempre".