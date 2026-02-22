Sabatini: 'Fabregas-Saelemaekers? Episodio gravissimo'. E su Allegri...

Il noto giornalista di 'Mediaset' Sandro Sabatini ha parlato della lite tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Come noto, nel secondo tempo di Milan-Como , l'allenatore dei lariani ha trattenuto l'esterno milanista Saelemaekers intento a raggiungere un pallone. Dopo questo è scoppiata una grossa lite in campo che ha portato all' espulsione di Massimiliano Allegri e non di Fabregas . Nel post-partita, la lite è proseguita tra i due tecnici con un acceso scontro nella pancia di 'San Siro' .

Sulla lite tra Allegri e Fabregas: "Si e a me sembra incredibile quello che è successo perché si rischia di far passare in primo piano il bisticcio davanti alla sala stampa, ma quello che è gravissimo è quello successo in campo. L'allenatore che tocca, mette la mano addosso, al giocatore della squadra avversaria, è qualcosa di incredibile. Non va bene, non può accadere neanche in terza categoria, figuriamoci in Serie A. In Premier, in qualsiasi altro campionato ci sarebbe stato il rosso per Fabregas e invece che è successo, l'arbitro non si è accorto di nulla, il quarto uomo non si è accorto di nulla, al Var non hanno segnalato nulla, l'assistente non ha detto nulla, ha protestano Allegri, espulso Allegri e in campo ancora Fabregas: ma che roba è. E poi Fabregas che si scusa, calma con le scuse perché le scuse o sono sincere e sensate o sennò sono un esercizio di ipocrisia. Le scuse non lavano tutto".