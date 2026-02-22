Pomeriggio perfetto per il Milan Futuro di Massimo Oddo. In occasione della 25^ giornata di Serie D, i rossoneri erano ospiti del Caldiero Terme. La gara è stata chiusa dall'Under 23 rossonera in 30 minuti. Poco dopo la metà del primo tempo il Milan Futuro conduceva già 0-3 grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Nel secondo tempo si è poi vista una gestione delle forze e del risultato da parte dei ragazzi di Massimo Oddo.