Alle ore 14:30 si gioca Caldiero Terme-Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 2025/26. Segui LIVE la partita
Pomeriggio perfetto per il Milan Futuro di Massimo Oddo. In occasione della 25^ giornata di Serie D, i rossoneri erano ospiti del Caldiero Terme. La gara è stata chiusa dall'Under 23 rossonera in 30 minuti. Poco dopo la metà del primo tempo il Milan Futuro conduceva già 0-3 grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Nel secondo tempo si è poi vista una gestione delle forze e del risultato da parte dei ragazzi di Massimo Oddo.

Inoltre, è da sottolineare la crescita dei giovani rossoneri sotto il profilo della mentalità. Nella seconda parte di gara i ragazzi di Oddo hanno saputo gestire la partita in modo perfetto, senza cali di concentrazione o rischi inutili.

22/02/2026 - 14:30
CALDIERO TERME
0-3
MILAN FUTURO
90+4
fine-match

Fischio finale! Il Milan batte 0-3 il Caldiero Terme grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala

90'+4
ammonizione

Ammonito Furini per il Caldiero Terme

90'+3
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Ripartenza rossonera condotta da Sardo che imbuca per Magrassi, il quale sbaglia il tiro.

90'

Vengono concessi 4 minuti di recupero

88'
cambio

Due cambi per il Milan Futuro. Escono Karaca e Zukic per Tartaglia e Pagliei

84'

Minuti finali di gestione del Milan Futuro con il risultato finale ormai acquisito

81'
ammonizione

Secondo giallo nelle fila del Caldiero Terme. Ammonito Petdji

80'

Annullato un gol a Mauri per posizione di fuorigioco

77'
cambio

Ultimo cambio per i padroni di casa. Esce Orfeini ed entra Mauri

75'
cambio

Altri due cambi per il Milan Futuro. Entrano Branca e Geroli per Eletu e Sala

68'
ammonizione

Primo ammonito nelle fila del Caldiero Terme. Giallo nei confronti di Viviani

67'
ammonizione

Secondo giallo per il Milan Futuro. Ammonito Ossola

66'
cambio

Primo cambio per il Milan Futuro. Entra Lontani per Chaka Traorè

65'
cambio

Altri due cambi per il Caldiero Terme. Escono Liberati e Zanetti, entrano Furini e Zerbato

59'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Sardo crossa dalla sinistra e sul secondo palo Ossola stacca ma il suo tiro finisce centrale

56'
ammonizione

Prima ammonizione per il Milan Futuro, Cartellino giallo mostrato a Sardo

55'
cambio

Doppio cambio per il Caldiero Terme. Escono Locati e Gentile, entrano Parisi e Viviani

54'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Eletu sfiora il gol capolavoro su punizione. Posizione defilata da cui ci si aspettava il cross, il centrocampista rossonero va per la porta e sfiora il gol della giornata

50'

Cappelletti rischia il giallo per una trattenuta sull'attaccante del Caldiero Terme al limite dell'area

47'

Ricomincia forte il Milan Futuro con un calcio d'angolo guadagnato al termine di una bella combinazione sulla sinistra tra Karaca e Chaka Traorè

46'
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo di Caldiero Terme-Milan Futuro

45'+2
fine-primo-tempo

Finisce in questo momento il primo tempo perfetto per i rossoneri. Il risultato è 0-3 per il Milan Futuro contro il Caldiero Terme

45'+2
occasione

OCCASIONE CALDIERO TERME. Orfeini di testa vicino al gol su schema da calcio di punizione

45'

Vengono assegnati 2 minuti di recupero

44'

Calcio d'angolo per il Caldiero Terme, fallo a favore del Milan Futuro. Occasione sprecata per i padroni di casa

38'
occasione

OCCASIONE CALDIERO TERME. Goglino calcia a botta sicura dopo un cross ribattuto da Torriani, sulla linea salva Zukic di testa

37'

Magrassi rimane a terra per un colpo alla testa. Niente sanzione per il difensore del Caldiero

35'
occasione

OCCASIONE CALDIERO TERME. Primo squillo dei padroni di casa con Goglino che scambia con un compagno e arriva al tiro da posizione defilata. Destro che finisce sull'esterno della rete

30'
goal

GOL MILAN FUTURO! Chaka Traorè riceve sulla sinistra da Ossola, si accentra e imbuca centralmente per Sala che segna il terzo gol rossonero con un destro molto angolato

27'

Milan Futuro in gestione del match. Grande tranquillità figlia del doppio vantaggio rossonero

25'

Caldiero Terme in netta difficoltà dopo il doppio svantaggio

22'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Cappelletti scende sulla fascia destra e mette in mezzo un gran pallone. Ci arriva per primo Magrassi che conclude alto di testa a pochi passi dalla porta del Caldiero

19'
goal

GOL MILAN FUTURO! I rossoneri raddoppiano con Chaka Traorè su rigore, guadagnato poco prima dallo stesso numero 11

8'
goal

GOL MILAN FUTURO! Magrassi sblocca il match su suggerimento centrale di Karaca. Rossoneri in vantaggio

1'
inzio-match

Fischio d'inizio! Comincia Caldiero Terme-Milan Futuro

Sono da poco ufficiali le formazioni per Caldiero Terme-Milan Futuro, 25^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Soave e Oddo.

CALDIERO TERME: Zouaghi, Ruggeri, Petdji, Goglino, Liberati, Locati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disposizione: Malusà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. Allenatore: Christian Soave

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Sala, Eletu; Ossola, Sardo, Traorè; Magrassi.  A disposizione: Longoni, Tartaglia, Pagliei, Menon, Colombo, Branca, Geroli, Domnitei, Lontani. Allenatore: Massimo Oddo

