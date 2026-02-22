Pomeriggio perfetto per il Milan Futuro di Massimo Oddo. In occasione della 25^ giornata di Serie D, i rossoneri erano ospiti del Caldiero Terme. La gara è stata chiusa dall'Under 23 rossonera in 30 minuti. Poco dopo la metà del primo tempo il Milan Futuro conduceva già 0-3 grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Nel secondo tempo si è poi vista una gestione delle forze e del risultato da parte dei ragazzi di Massimo Oddo.
Inoltre, è da sottolineare la crescita dei giovani rossoneri sotto il profilo della mentalità. Nella seconda parte di gara i ragazzi di Oddo hanno saputo gestire la partita in modo perfetto, senza cali di concentrazione o rischi inutili.
Fischio finale! Il Milan batte 0-3 il Caldiero Terme grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala
Ammonito Furini per il Caldiero Terme
OCCASIONE MILAN FUTURO. Ripartenza rossonera condotta da Sardo che imbuca per Magrassi, il quale sbaglia il tiro.
Vengono concessi 4 minuti di recupero
Due cambi per il Milan Futuro. Escono Karaca e Zukic per Tartaglia e Pagliei
Minuti finali di gestione del Milan Futuro con il risultato finale ormai acquisito
Secondo giallo nelle fila del Caldiero Terme. Ammonito Petdji
Annullato un gol a Mauri per posizione di fuorigioco
Ultimo cambio per i padroni di casa. Esce Orfeini ed entra Mauri
Altri due cambi per il Milan Futuro. Entrano Branca e Geroli per Eletu e Sala
Primo ammonito nelle fila del Caldiero Terme. Giallo nei confronti di Viviani
Secondo giallo per il Milan Futuro. Ammonito Ossola
Primo cambio per il Milan Futuro. Entra Lontani per Chaka Traorè
Altri due cambi per il Caldiero Terme. Escono Liberati e Zanetti, entrano Furini e Zerbato
OCCASIONE MILAN FUTURO. Sardo crossa dalla sinistra e sul secondo palo Ossola stacca ma il suo tiro finisce centrale
Prima ammonizione per il Milan Futuro, Cartellino giallo mostrato a Sardo
Doppio cambio per il Caldiero Terme. Escono Locati e Gentile, entrano Parisi e Viviani
OCCASIONE MILAN FUTURO. Eletu sfiora il gol capolavoro su punizione. Posizione defilata da cui ci si aspettava il cross, il centrocampista rossonero va per la porta e sfiora il gol della giornata
Cappelletti rischia il giallo per una trattenuta sull'attaccante del Caldiero Terme al limite dell'area
Ricomincia forte il Milan Futuro con un calcio d'angolo guadagnato al termine di una bella combinazione sulla sinistra tra Karaca e Chaka Traorè
Comincia il secondo tempo di Caldiero Terme-Milan Futuro
Finisce in questo momento il primo tempo perfetto per i rossoneri. Il risultato è 0-3 per il Milan Futuro contro il Caldiero Terme
OCCASIONE CALDIERO TERME. Orfeini di testa vicino al gol su schema da calcio di punizione
Vengono assegnati 2 minuti di recupero
Calcio d'angolo per il Caldiero Terme, fallo a favore del Milan Futuro. Occasione sprecata per i padroni di casa
OCCASIONE CALDIERO TERME. Goglino calcia a botta sicura dopo un cross ribattuto da Torriani, sulla linea salva Zukic di testa
Magrassi rimane a terra per un colpo alla testa. Niente sanzione per il difensore del Caldiero
OCCASIONE CALDIERO TERME. Primo squillo dei padroni di casa con Goglino che scambia con un compagno e arriva al tiro da posizione defilata. Destro che finisce sull'esterno della rete
GOL MILAN FUTURO! Chaka Traorè riceve sulla sinistra da Ossola, si accentra e imbuca centralmente per Sala che segna il terzo gol rossonero con un destro molto angolato
Milan Futuro in gestione del match. Grande tranquillità figlia del doppio vantaggio rossonero
Caldiero Terme in netta difficoltà dopo il doppio svantaggio
OCCASIONE MILAN FUTURO. Cappelletti scende sulla fascia destra e mette in mezzo un gran pallone. Ci arriva per primo Magrassi che conclude alto di testa a pochi passi dalla porta del Caldiero
GOL MILAN FUTURO! I rossoneri raddoppiano con Chaka Traorè su rigore, guadagnato poco prima dallo stesso numero 11
GOL MILAN FUTURO! Magrassi sblocca il match su suggerimento centrale di Karaca. Rossoneri in vantaggio
Fischio d'inizio! Comincia Caldiero Terme-Milan Futuro
Sono da poco ufficiali le formazioni per Caldiero Terme-Milan Futuro, 25^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Soave e Oddo.
CALDIERO TERME: Zouaghi, Ruggeri, Petdji, Goglino, Liberati, Locati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disposizione: Malusà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. Allenatore: Christian Soave
MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Sala, Eletu; Ossola, Sardo, Traorè; Magrassi. A disposizione: Longoni, Tartaglia, Pagliei, Menon, Colombo, Branca, Geroli, Domnitei, Lontani. Allenatore: Massimo Oddo
