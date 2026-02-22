Questo pomeriggio, alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Parma del giovane Carlos Cuesta nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. Il Milan ha davanti a se una grandissima occasione: conquistare i 3 punti andando ad aumentare il divario dal 5 posto, occupato dalla Juventus di Spalletti, e accorciando sull'Inter capolista, attualmente a quota 64 punti.
Milan-Parma, ospite speciale allo stadio: presente anche Van Bommel
Ma non è tutto. A San Siro, questo pomeriggio, è atteso un ospite speciale: tra gli spalti rossoneri, infatti, ci sarà Mark Van Bommel, ex centrocampista che ha vinto il campionato 2010-2011 con Massimiliano Allegri in panchina. Ad 'annunciare' la sua presenza nella casa del diavolo è stato Daniele Massaro, ex calciatore rossonero, che ha pubblicato una storia Instagram insieme all'olandese nello spogliatoio della squadra rossonera. Una breve ma intensa didascalia: "Mark, benvenuto nella casa del Milan". Un vero e proprio 'remember' di vecchie glorie.
