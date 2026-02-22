Ma non è tutto. A San Siro, questo pomeriggio, è atteso un ospite speciale: tra gli spalti rossoneri, infatti, ci sarà Mark Van Bommel, ex centrocampista che ha vinto il campionato 2010-2011 con Massimiliano Allegri in panchina. Ad 'annunciare' la sua presenza nella casa del diavolo è stato Daniele Massaro, ex calciatore rossonero, che ha pubblicato una storia Instagram insieme all'olandese nello spogliatoio della squadra rossonera. Una breve ma intensa didascalia: "Mark, benvenuto nella casa del Milan". Un vero e proprio 'remember' di vecchie glorie.