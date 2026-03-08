Due partite di fila da assoluto protagonista per Comotto: 175 minuti in campo tra Padova e Monza. Nella prima partita un dribbling riuscito la bellezza di 70 tocchi, 3 passaggi chiave, una grande occasione creata e 47 passaggi precisi riusciti su 52. Tre passaggi lunghi tentati e riusciti e 9 duelli vinti su 11. Numeri più difensivi contro il Monza: 36 tocchi, due passaggi chiave, 18 passaggi precisi su 21, un salvataggio, un intercetto, 6 contrasti e 8 duelli vinti su 11.
Numeri veramente importanti considerando che Comotto è ancora giovanissimo (2008) e alla primissima esperienza in un campionato difficile come la Serie B. Nonostante questo il centrocampista sta giocando da veterano del campionato cadetto, con una calma incredibile e un controllo della situazione eccezionale. Mentalmente e anche qualitativamente sembra già pronto per la Serie A e per il Milan, specialmente se il Diavolo dovrà giocare tre competizioni dalla prossima stagione. Continuano le voci su André (leggi qui una nostra analisi), ma il Milan ha un talento già pronto in casa. Serve davvero aspettare ancora? I numeri e le giocate dicono che Comotto è già in grado di giocare con il Diavolo. Vedremo cosa deciderà Allegri in estate.
