Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan perché aspettare? Comotto sta dimostrando di essere pronto: i numeri parlano chiaro

ULTIME MILAN NEWS

Milan perché aspettare? Comotto sta dimostrando di essere pronto: i numeri parlano chiaro

Milan perché aspettare? Comotto sta dimostrando di essere pronto: i numeri parlano chiaro
Milan, Comotto sta stupendo in questa seconda parte di stagione: nelle ultime partite con lo Spezia sta dimostrando di essere prontissimo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Qualche settimana fa Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani giocatori più interessanti del Milan: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Oltre a Bartesaghi stabilmente titolare con Milan, è Comotto che sta impressionando di più in questa parte di stagione con lo Spezia. Prestato in estate il classe 2008 sta crescendo in maniera esponenziale trovando sempre più spazio di recente.

Milan, Comotto è già pronto

—  

Contro il Padova e contro il Monza ha giocato titolare ed è stato uno dei migliori in campo per la squadra di Donadoni. Ecco i numeri grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore' per Pianeta Milan.

LEGGI ANCHE

Due partite di fila da assoluto protagonista per Comotto: 175 minuti in campo tra Padova e Monza. Nella prima partita un dribbling riuscito la bellezza di 70 tocchi, 3 passaggi chiave, una grande occasione creata e 47 passaggi precisi riusciti su 52. Tre passaggi lunghi tentati e riusciti e 9 duelli vinti su 11. Numeri più difensivi contro il Monza: 36 tocchi, due passaggi chiave, 18 passaggi precisi su 21, un salvataggio, un intercetto, 6 contrasti e 8 duelli vinti su 11.

LEGGI ANCHE: Leao vuole guidare il Milan nel derby: dopo le parole di 'fuoco' ora il campo. Il fattore tattico>>>

Numeri veramente importanti considerando che Comotto è ancora giovanissimo (2008) e alla primissima esperienza in un campionato difficile come la Serie B. Nonostante questo il centrocampista sta giocando da veterano del campionato cadetto, con una calma incredibile e un controllo della situazione eccezionale. Mentalmente e anche qualitativamente sembra già pronto per la Serie A e per il Milan, specialmente se il Diavolo dovrà giocare tre competizioni dalla prossima stagione. Continuano le voci su André (leggi qui una nostra analisi), ma il Milan ha un talento già pronto in casa. Serve davvero aspettare ancora? I numeri e le giocate dicono che Comotto è già in grado di giocare con il Diavolo. Vedremo cosa deciderà Allegri in estate.

Leggi anche
Milan, Modric verso il rinnovo? Derby, ecco le formazioni. Cardinale a Milano!
Milan-Inter, la battaglia tattica: tutti i duelli che accendono il derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA