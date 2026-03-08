Qualche settimana fa Massimiliano Allegri aveva parlato anche dei giovani giocatori più interessanti del Milan: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Oltre a Bartesaghi stabilmente titolare con Milan, è Comotto che sta impressionando di più in questa parte di stagione con lo Spezia. Prestato in estate il classe 2008 sta crescendo in maniera esponenziale trovando sempre più spazio di recente.