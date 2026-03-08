Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Leao vuole guidare il Milan nel derby: dopo le parole di ‘fuoco’ ora il campo. Il fattore tattico

MILAN-INTER

Leao vuole guidare il Milan nel derby: dopo le parole di ‘fuoco’ ora il campo. Il fattore tattico

Derby Milan-Inter, Leao parole di 'fuoco': sul campo può essere decisivo
Derby Milan-Inter, Leao ha lanciato un messaggio molto importante alla squadra. Rafa ora bisogna dare continuità anche in campo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Contro l'Inter sarà un'altra partita. Decisiva per il confronto, il derby è sempre una partita 'personale'. Andiamo lì per fare un buon risultato e andare avanti in classifica. Dobbiamo prepararla bene. Arriveremo pronti. Il derby è una partita bella da giocare. Quello che dirò ai miei compagni è di dare il massimo. Tutti la devono prendere sul personale, è da vita o morte". Questo è stato il messaggio mandato alla sua squadra da Rafael Leao appena dopo la vittoria importante sul campo della Cremonese. Un messaggio da leader della squadra, ruolo che il portoghese ha pian piano accolto, specialmente in questa stagione con Massimiliano Allegri al timone.

Derby Milan-Inter, il fattore Leao

—  

Leao è ancora lontano dal massimo espresso in campo: parliamo della versione di Rafa vista in Champions League contro il Napoli qualche stagione fa. Il quel periodo era devastante palla al piede e poteva decidere le partite totalmente da solo. Oggi è un Leao diverso, perché la situazione è diversa: il Milan gli chiede di giocare da prima punta, un ruolo non suo, ma in cui si è calato senza nessun problema provando a dare il massimo. Se il limiti ci sono ancora, il portoghese ha dato riprova di avere il fiuto del gol: 9 gol e 2 assist in 20 partite in campionato (con 1354 minuti in campo). Una media gol da prima punta vera.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, offerta a gennaio e contatti costanti: c'è un attaccante in cima alla lista>>>

In più gli infortuni e la possibile pubalgia lo hanno limitato tantissimo. Contro la Cremonese ha sbagliato gol importanti, ma abbiamo visto scatti e spunti che non vedevamo da mesi. Con Allegri sta scoprendo anche il ruolo da leader e le parole prima del derby non sono un caso: il portoghese vuole guidare i rossoneri. Ora deve arrivare la risposta sul campo: contro l'Inter che probabilmente vorrà gestire il pallone e poi aggredire senza palla, Leao sarà fondamentale. Gli inserimenti del portoghese dietro la linea difensiva di Chivu potranno decidere questa partita. Un po' come il gol segnato dal portoghese contro il Como. Ora sarà il campo a parlare.

Leggi anche
Milan, serve attenzione sui calci piazzati. Nessuno meglio dell’Inter da palla inattiva
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 28^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA