Derby Milan-Inter, Leao parole di 'fuoco': sul campo può essere decisivo

In più gli infortuni e la possibile pubalgia lo hanno limitato tantissimo. Contro la Cremonese ha sbagliato gol importanti, ma abbiamo visto scatti e spunti che non vedevamo da mesi. Con Allegri sta scoprendo anche il ruolo da leader e le parole prima del derby non sono un caso: il portoghese vuole guidare i rossoneri. Ora deve arrivare la risposta sul campo: contro l'Inter che probabilmente vorrà gestire il pallone e poi aggredire senza palla, Leao sarà fondamentale. Gli inserimenti del portoghese dietro la linea difensiva di Chivu potranno decidere questa partita. Un po' come il gol segnato dal portoghese contro il Como. Ora sarà il campo a parlare.