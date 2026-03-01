Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Vittoria importante per la Champions: "Abbiamo un obiettivo tornare in Champions League. Stiamo facendo una grande stagione. Questa partita era fondamentale per i punti". Sul gol e il derby: "Dovevamo finire bene la partita, abbiamo vinto oggi. Contro l'Inter sarà un'altra partita. Decisiva per il confronto, il derby è sempre una partita 'personale'. Andiamo lì per fare un buon risultato e andare avanti in classifica. Dobbiamo prepararla bene. Arriveremo pronti. Il derby è una partita bella da giocare. Quello che dirò ai miei compagni è di dare il massimo. Tutti la devono prendere sul personale, è da vita o morte".
