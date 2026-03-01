Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Leao nel post-partita di Cremonese-Milan: “Sento ancora un po’ di fastidio, ma ringrazio tutti perché …”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cremonese-Milan 0-2, così Leao nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Partita difficile, contro una squadra che in casa fa sempre bene. Diciamo che forse, in qualche passaggio, nel primo tempo, eravamo un po' nervosi. Volevamo fare subito gol, non è stato possibile. Abbiamo aggredito fino alla fine, dato seguito al lavoro fatto in settimana. Sono contento, anche se non avessi fatto gol oggi: l'importante era vincere e andare su in classifica".

Sull'atmosfera nel Milan: "Siamo un gruppo forte tecnicamente e ragazzi molto bravi. Il mister, dal primo giorno che è arrivato ha creato un buon ambiente e portato esperienza. Chi entra dalla panchina cerca sempre di fare il bene della squadra, come hanno fatto tutti quelli che sono entrati oggi. Sono dettagli importanti. Io sono molto contento di avere questi compagni: anche nei momenti difficili siamo sempre tutti insieme".

Sulle sue condizioni fisiche: "Stiamo lavorando per togliere questa infiammazione. Quando l'ho avuta è diventata più una roba mentale, di fare un sacrificio per la squadra ed è quello che sto facendo. Sento ancora un po di fastidio, ma va meglio e cercherò sempre di fare il bene della squadra. Oggi ringrazio tutti, mi hanno spinto tutti, mi aiuta a tornare presto al 100 % mentalmente".

