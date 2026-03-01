Sull'atmosfera nel Milan: "Siamo un gruppo forte tecnicamente e ragazzi molto bravi. Il mister, dal primo giorno che è arrivato ha creato un buon ambiente e portato esperienza. Chi entra dalla panchina cerca sempre di fare il bene della squadra, come hanno fatto tutti quelli che sono entrati oggi. Sono dettagli importanti. Io sono molto contento di avere questi compagni: anche nei momenti difficili siamo sempre tutti insieme".