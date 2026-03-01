Sull'atmosfera nel Milan: "Siamo un gruppo forte tecnicamente e ragazzi molto bravi. Il mister, dal primo giorno che è arrivato ha creato un buon ambiente e portato esperienza. Chi entra dalla panchina cerca sempre di fare il bene della squadra, come hanno fatto tutti quelli che sono entrati oggi. Sono dettagli importanti. Io sono molto contento di avere questi compagni: anche nei momenti difficili siamo sempre tutti insieme".
Sulle sue condizioni fisiche: "Stiamo lavorando per togliere questa infiammazione. Quando l'ho avuta è diventata più una roba mentale, di fare un sacrificio per la squadra ed è quello che sto facendo. Sento ancora un po di fastidio, ma va meglio e cercherò sempre di fare il bene della squadra. Oggi ringrazio tutti, mi hanno spinto tutti, mi aiuta a tornare presto al 100 % mentalmente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA