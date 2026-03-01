Pianeta Milan
Cremonese-Milan, Pavlovic: “Con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto”

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata di Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Emiliano Guadagnoli 

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Una partita difficile, ma i tre punti sono importanti. Andiamo al derby con una vittoria". La sua crescita e il gol: "Sono contento della mia stagione. Grazie anche al mister, con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto con lui".

