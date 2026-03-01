Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cremonese, l’analisi di Nicola dopo il Milan: “Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi”

CREMONESE-MILAN

Cremonese, l’analisi di Nicola dopo il Milan: “Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi”

Cremonese, l’analisi di Nicola dopo il Milan: “Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi” - immagine 1
Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"A me oggi la partita è piaciuta molto, siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità senza preoccuparci molto degli avversari come abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi, il rammarico è quello di aver subito questo gol nel quale non ci sono stati errori di posizionamento. Se si gioca con questa mentalità il nostro campionato inizia in questo momento contro squadre nelle quali dobbiamo far valere la nostra idea e portare a casa più punti possibili".

LEGGI ANCHE

Se potrebbe arrivare un po' di frustrazione: "No, penso il contrario perché il senso di frustrazione viene quando non riesci a fare partite di personalità come quella fatta oggi, i ragazzi hanno dato una grande risposta da questo punto di vista. Dobbiamo sistemare i dettagli, ma dobbiamo continuare su questa strada perché questa è la nostra identità".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul cambiare qualcosa in attacco: "Per caratteristiche siamo stati costruiti per giocare così, con questo modo di interpretare la partita possiamo impensierire di più l'avversario con mezzali che possono buttarsi negli spazi e la possibilità di avere un play che abbia un palleggio geometrico diverso, si tratta poi di interpretare i novanta minuti con giocatori che sappiano scambiarsi le caratteristiche".

Leggi anche
Leao nel post-partita di Cremonese-Milan: “Sento ancora un po’ di fastidio, ma...
Cremonese-Milan, Pavlovic: “Con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA