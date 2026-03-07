Milan , domani i rossoneri tornano in campo per il Derby contro l'Inter. Una sfida importante, ma in casa del Diavolo si guarda anche al futuro. Non è un mistero l'interesse del club per il centrocampista brasiliano André . Dopo le prime notizie che davano per fatto il colpo , il Corinthians avrebbe cambiato idea alzando il prezzo e mettendo almeno per il momento il stand-by la possibile operazione di calciomercato. Per il Milan potrebbe essere un investimento importante (circa una ventina di milioni di euro) per un ragazzo che ha mostrato qualità ( qui come gioca e chi é ), ma che a quasi vent'anni (classe 2006) ha esperienza solo in Brasile. Sicuramente sarebbe un investimento per il futuro, ma una scommessa per il presente.

Milan, perché André quando hai Comotto e Zeroli?

Come ogni scommessa può pagare sia in positivo che in negativo, ma il punto qui non è principalmente su André o sul valore del calciatore, ancora tutto da scoprire nel calcio europeo. Qui il punto è sulla possibile scelta del Milan. Il Diavolo ha mandato in prestito tanti giocatori in estate tra cui un talento brillante del suo settore giovanile: stiamo parlando di Comotto che sta crescendo tantissimo con la maglia dello Spezia. Al momento sono 18 le presenze nel campionato cadetto con un'ultima ottima prestazione contro il Padova dove è partito da titolare giocando tutta la partita. Comotto è giovanissimo (classe 2008), ma ha già dimostrato tutte le sue qualità con il Milan Primavera e ora anche in un campionato importante come la Serie B italiana. Qui sorge la domanda: perché non puntare su Comotto o su Zeroli invece di spendere tanti soldi per una scommessa su André? Proprio a centrocampo dove servirebbe un colpo d'esperienza europea (uno alla Goretzka per capirci), il Milan dovrebbe avere il coraggio di puntare su uno dei suoi talenti più brillanti da inserire nelle rotazioni di Allegri, soprattutto con tre competizioni a completare il reparto con un calciatore più esperto.