Calciomercato Milan , ieri sera la notizia: i rossoneri sarebbero vicinissimi a chiudere per André del Corinthians . Notizia riportata da ESPN Brasile e confermata poi da Fabrizio Romano . Ulteriore conferma arriva da 'La Gazzetta dello Sport': il brasiliano potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro più di 2 di bonus . Con il calciatore accordo quinquennale inferiore al milione di euro a stagione. André andrebbe a occupare uno dei due slot da extracomunitari e l'idea sarebbe nata da Geoffrey Moncada e dal gruppo scouting. Il Corinthians conserverebbe il 20% sulla rivendita .

Milan, chi è e come gioca André

Si ma chi è André? Classe 2006 è altro circa 1,83 con il piede destro forte. Da quando è molto piccolo gioca al al Timao, vittorioso in tornei giovanili come il Paulistão Under 17 nel 2023 e la Copinha nel 2024. Nel 2025 è entrato stabilmente nel giro della prima squadra sotto la guida dell'ex ct della Nazionale brasiliana Dorival Júnior. Queste le cifre in questa stagione (dati transfermarkt): 8 partite nel campionato Paulista con 2 gol e 0 assist. Come gioca? Ecco un video per capire le qualità e le caratteristiche del calciatore.