André colpo in arrivo del Milan. Movenze alla Fofana, con qualcosa in più. Chi è e come gioca | VIDEO

Milan, chi è e come gioca André? Corsa, tiro. Ricorda Fofana | VIDEO
Calciomercato Milan, André potrebbe essere il primo colpo dei rossoneri in vista dell'estate. Ecco chi è e come gioca il brasiliano nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, ieri sera la notizia: i rossoneri sarebbero vicinissimi a chiudere per André del Corinthians. Notizia riportata da ESPN Brasile e confermata poi da Fabrizio Romano. Ulteriore conferma arriva da 'La Gazzetta dello Sport': il brasiliano potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro più di 2 di bonus. Con il calciatore accordo quinquennale inferiore al milione di euro a stagione. André andrebbe a occupare uno dei due slot da extracomunitari e l'idea sarebbe nata da Geoffrey Moncada e dal gruppo scouting. Il Corinthians conserverebbe il 20% sulla rivendita.

Milan, chi è e come gioca André

Si ma chi è André? Classe 2006 è altro circa 1,83 con il piede destro forte. Da quando è molto piccolo gioca al al Timao, vittorioso in tornei giovanili come il Paulistão Under 17 nel 2023 e la Copinha nel 2024. Nel 2025 è entrato stabilmente nel giro della prima squadra sotto la guida dell'ex ct della Nazionale brasiliana Dorival Júnior. Queste le cifre in questa stagione (dati transfermarkt): 8 partite nel campionato Paulista con 2 gol e 0 assist. Come gioca? Ecco un video per capire le qualità e le caratteristiche del calciatore.

Dagli highlights possiamo vedere come André sia un giocatore molto ben messo fisicamente che sa anche dare del tu al pallone. Ricorda molto nella fisicità e nei movimenti Fofana del Milan. Possibile che in Italia possa giocare come mezzala box to box. Che possa prendere il posto proprio del francese in estate? Si è parlato di una possibile cessione di Fofana in estate, vedremo. Sicuramente André ha un fiuto per il gol che sembra maggiore di quello dell'ex Monaco. Certo il salto dal Brasile alla Serie A è enorme, ma il giocatore è giovanissimo e pieno di talento. Vedremo se il Milan riuscirà a chiudere il colpo di calciomercato.

