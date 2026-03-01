Dagli highlights possiamo vedere come André sia un giocatore molto ben messo fisicamente che sa anche dare del tu al pallone. Ricorda molto nella fisicità e nei movimenti Fofana del Milan. Possibile che in Italia possa giocare come mezzala box to box. Che possa prendere il posto proprio del francese in estate? Si è parlato di una possibile cessione di Fofana in estate, vedremo. Sicuramente André ha un fiuto per il gol che sembra maggiore di quello dell'ex Monaco. Certo il salto dal Brasile alla Serie A è enorme, ma il giocatore è giovanissimo e pieno di talento. Vedremo se il Milan riuscirà a chiudere il colpo di calciomercato.
