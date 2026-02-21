Calciomercato Milan, Schira: 'Incontro per Goretzka. Fofana? Il Diavolo ...'

"Ci sono tanti centrocampisti che si possono liberare a parametro zero e potrebbero interessare ai club italiani. Primo tra tutti è Leon Goretzka che piace tantissimo all'Atletico Madrid". Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su 'YouTube' anche del centrocampista Leon Goretzka che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a paramento zero. Il tedesco è un obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco le ultime notizie da Schira.
"Chiaro che se gli spagnoli dovessero prendere Ederson non prenderebbero anche il tedesco. Su Goretzka c'è anche il Tottenham, ma in questo momento è in fase di ristrutturazione. C'è anche il Leverkusen. Ci sono anche le squadre italiane: a dicembre si era interessato il Napoli, c'è stato un contatto. Un incontro c'è stato anche con il Milan che a centrocampo vuole fare un colpo importante, questo perché il Milan sembra orientato a cedere Fofana che sta deludendo. Jashari è un vice Modric di lusso. Rabiot a sinistra, a destra serve una mezzala di esperienza. Il tassello nei pensieri di Allegri potrebbe essere Goretzka, un tentativo il Milan lo farà".
