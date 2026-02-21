Calciomercato Milan, Schira: 'Incontro per Goretzka. Fofana? Il Diavolo ...'

"Chiaro che se gli spagnoli dovessero prendere Ederson non prenderebbero anche il tedesco. Su Goretzka c'è anche il Tottenham, ma in questo momento è in fase di ristrutturazione. C'è anche il Leverkusen. Ci sono anche le squadre italiane: a dicembre si era interessato il Napoli, c'è stato un contatto. Un incontro c'è stato anche con il Milan che a centrocampo vuole fare un colpo importante, questo perché il Milan sembra orientato a cedere Fofana che sta deludendo. Jashari è un vice Modric di lusso. Rabiot a sinistra, a destra serve una mezzala di esperienza. Il tassello nei pensieri di Allegri potrebbe essere Goretzka, un tentativo il Milan lo farà".