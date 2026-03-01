Calciomercato Milan, per Goretzka possibile derby in arrivo con l'Inter

Possibile derby tra Inter e Milan in arrivo per il centrocampista tedesco, almeno secondo quanto riportato da 'Tuttosport'. I rossoneri si sarebbero mossi per primi sia per rinforzare la rosa in vista della Champions League, sia perché Fofana non avrebbe del tutto convinto. Con Modric e Rabiot il Milan avrebbe un centrocampo davvero equilibrato. Anche per l'Inter potrebbe essere un'occasione d'oro con Ausilio che avrebbe preso con l’agenzia Roof le coordinate dell’operazione. I nerazzurri potrebbero agire in anticipo forti della 'certezza' di giocare in Champions League il prossimo anno. Goretzka al momento ha uno stipendio da 7 milioni più bonus al Bayern e potrebbe chiedere un bonus alla firma. Per questo la Premier League sarebbe un'ipotesi da non scartare.