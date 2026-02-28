Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, che bagarre per Goretzka! In corsa altri tre club italiani. I rumors su Casemiro e Milinkovic-Savic

Calciomercato, il Milan è in corsa per Goretzka. Ma la concorrenza (anche italiana) aumenta
Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo molte stagioni, fa gola - a parametro zero - al Milan (ma non soltanto) per il calciomercato estivo. Spuntano contendenti anche nella Serie A italiana per il tedesco
Daniele Triolo Redattore 

In vista della prossima stagione, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan interverrà per acquisire una nuova mezzala destra. Sarà il calciomercato estivo, dunque, a regalare un nuovo 'partner in mediana' a Luka Modrić (se rimarrà in rossonero) e ad Adrien Rabiot. Il club di Via Aldo Rossi è tra quelli in corsa per Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista ex Bochum e Schalke 04 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni di onorata militanza, in cui ha vinto tutto quello che poteva vincere.

Calciomercato Milan, Goretzka piace ma non sarà facile prenderlo

—  

Nell'ultimo calciomercato di gennaio Goretzka ha rinunciato a trasferirsi subito all'Atlético Madrid per rimanere in Baviera fino al termine di questa stagione. In estate, però, sarà bagarre per prenderlo e il club di Via Aldo Rossi è tra le società maggiormente interessate al suo cartellino. Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha già parlato più volte con i suoi rappresentanti. Il Milan, però, dovrà tenere d'occhio la folta concorrenza su di lui.

Oltre a quella dell'Atléti e del Barcellona in Spagna e del Tottenham in Inghilterra, 'Tuttosport' ha infatti ricordato come sulle tracce di Goretzka siano finite, nell'ultimo periodo, anche Inter, Juventus e Napoli. Per concludere, per il quotidiano torinese, improbabili i 'rumors' di calciomercato che accostano Casemiro (Manchester United) al Milan, così come appare inverosimile che Tare provi a ricongiungersi in rossonero con Sergej Milinković-Savić, che portò alla Lazio, visto che il serbo ha appena rinnovato il suo contratto con l'Al-Hilal fino al 30 giugno 2028.

