Oltre a quella dell'Atléti e del Barcellona in Spagna e del Tottenham in Inghilterra, 'Tuttosport' ha infatti ricordato come sulle tracce di Goretzka siano finite, nell'ultimo periodo, anche Inter, Juventus e Napoli. Per concludere, per il quotidiano torinese, improbabili i 'rumors' di calciomercato che accostano Casemiro (Manchester United) al Milan, così come appare inverosimile che Tare provi a ricongiungersi in rossonero con Sergej Milinković-Savić, che portò alla Lazio, visto che il serbo ha appena rinnovato il suo contratto con l'Al-Hilal fino al 30 giugno 2028.