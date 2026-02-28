Nel 4-2-3-1 del KRC Genk, Karetsas gioca trequartista o esterno destro d'attacco. È già nel giro della Nazionale maggiore della Grecia, con cui ha totalizzato 9 presenze e 3 gol, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili con quella del Belgio, il Paese in cui è cresciuto. Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan molto vicino all'area scout del club, lo ha adocchiato già da un paio di anni e dovrà lottare con RB Lipsia, Manchester City e Ajax per averlo.