Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il Milan sul trequartista re degli assist in Europa: un colpo ‘alla RedBird’ da 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, il Milan sul trequartista re degli assist in Europa: un colpo ‘alla RedBird’ da 30 milioni

Calciomercato, il Milan piomba su Karetsas: colpo possibile in caso di Champions
Il Milan è sulle tracce di Kōnstantinos Karetsas, classe 2007, fantasista greco del KRC Genk in vista del prossimo calciomercato estivo: il giocatore è specializzato negli assist ai compagni e può arrivare in rossonero in caso di Champions League
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha spiegato come la dirigenza del club di Via Aldo Rossi abbia voglia di inserire in organico un elemento ad oggi non presente in rosa: un trequartista di qualità, rapido, che possa sparigliare le carte a partita in corso un po' come fu Brahim Díaz nel Diavolo di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, per la trequarti piace da matti Karetsas

—  

Per il quotidiano torinese, il profilo individuato da diversi mesi in casa rossonera è quello di Kōnstantinos Karetsas, classe 2007, fantasista greco di proprietà dei belgi del KRC Genk. Il giocatore, mancino di estro e talento, finora in stagione ha totalizzato, tra Jupiler Pro League belga, coppa nazionale ed Europa League già 37 presenze, con 3 gol e, soprattutto, ben 16 assist al suo attivo. Il suggerimento per i compagni è il suo marchio di fabbrica.

LEGGI ANCHE

Nel 4-2-3-1 del KRC Genk, Karetsas gioca trequartista o esterno destro d'attacco. È già nel giro della Nazionale maggiore della Grecia, con cui ha totalizzato 9 presenze e 3 gol, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili con quella del Belgio, il Paese in cui è cresciuto. Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan molto vicino all'area scout del club, lo ha adocchiato già da un paio di anni e dovrà lottare con RB Lipsia, Manchester City e Ajax per averlo.

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, la probabile formazione di Allegri: Diavolo tra conferme e sorprese >>>

Il KRC Genk, ha chiosato 'Tuttosport', valuta Karetsas 30 milioni di euro: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League garantirebbe al Milan i fondi necessari per provare un colpo del genere. Qualità assicurata per il presente e per il futuro rossonero.

Leggi anche
Calciomercato Milan, novità importanti sul possibile arrivo di Vlahovic alla corte di Allegri
Il Milan non perde d’occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA