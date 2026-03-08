Milan, scatta l'ora del derby: questa sera arriva l'Inter a San Siro per una sfida di campionato molto importante sia per lo scudetto che per la zona Champions. Ecco le notizie più importanti pubblicate oggi (8 marzo 2026) su Pianeta Milan. Zero dubbi per Allegri che ha parlato prima della partita. Sheva scalda il clima. Comotto cresce sempre di più e a vista d'occhio. Leao può essere decisivo. PROSSIMA SCHEDA>>>
