Derby Milan-Inter, Sommer: 'Da tanto tempo che non vinciamo'

"Sensazioni come nella notte della seconda stella? No, non pensiamo così. E' un derby, un derby è sempre speciale . E vogliamo vincerlo, è da tanto tempo che non vinciamo contro il Milan. Siamo ben preparati alla partita". Queste le parole del portiere nerazzurro Yann Sommer in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter . Ecco le sue parole a 'DAZN'.

Si aspetta un Milan che possa ripartire in contropiede? Sommer risponde: "Penso che tutte le squadre conoscono bene l'avversario. Per me come portiere è importante avere sempre una buona posizione, anche quando abbiamo noi la palla. Poi vediamo come facciamo domani. Poi sappiamo che loro in ripartenza sono molto forti. E' una squadra forte, sarà una partita interessante. Un derby è un derby, è molto importante per la città, per i tifosi, per noi come squadre. Il futuro è il futuro, io vivo nel momento e domani è il derby. Mi diverto tanto in queste partite".