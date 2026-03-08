Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Dalmat: “Stagione del Milan strana. Maignan il più forte al Mondo”. Sentenza sul derby

MILAN-INTER

Dalmat: “Stagione del Milan strana. Maignan il più forte al Mondo”. Sentenza sul derby

Derby Milan-Inter, Dalmat: 'Maignan il migliore. Rabiot e Nkunku ...'
Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter ha parlato del derby di questa sera contro il Milan e dei francesi rossoneri. Ecco l'estratto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003 ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole: "Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d’Italia. C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby. Il Milan giocherà sicuramente per vincere, ma sono sicuro che lo stesso vorranno fare i calciatori dell'Inter. L’ultimo derby vinto dai nerazzurri è stato quello della seconda stella, il fatto che si giochi stasera per me è un segno, con i nerazzurri che in caso di successo non a caso conquisterebbe di fatto il titolo".

Derby Milan-Inter, il parere di Dalmat

—  

Un pensiero sulla stagione del Milan: "Un po' strana. Sono stati capaci di vincere contro le big italiane, ma hanno perso dei punti contro squadre meno forti. Ed è per quello che sono così in ritardo sull'Inter in classifica". Su Maignan: "Per me lui è il miglior portiere del mondo. Non lo affermo perché si tratta di un mio connazionale, la verità è che Maignan è fortissimo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero | Pm News>>>

Rabiot è determinante per il Milan? Dalmat risponde: "Sì, dopo una buona stagione al Marsiglia, sta facendo cose importanti con la maglia rossonera, ha avuto un impatto significativo. Lo preferisco a Fofana, che è un buonissimo calciatore e gioca davanti alla difesa: è per questo che si vede molto meno rispetto al compagno di squadra". Chiusura su Nkunku: "Se è al Milan, vuol dire che possiede qualità".

Leggi anche
Sneijder avverte l’Inter: “Il Milan è una squadra furba. Lo Scudetto …”
Pellegatti su Comotto: “Un 2008 il grande colpo del Milan del 2026”. Poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA