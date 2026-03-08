Derby Milan-Inter, Dalmat: 'Maignan il migliore. Rabiot e Nkunku ...'

LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero | Pm News>>>
Rabiot è determinante per il Milan? Dalmat risponde: "Sì, dopo una buona stagione al Marsiglia, sta facendo cose importanti con la maglia rossonera, ha avuto un impatto significativo. Lo preferisco a Fofana, che è un buonissimo calciatore e gioca davanti alla difesa: è per questo che si vede molto meno rispetto al compagno di squadra". Chiusura su Nkunku: "Se è al Milan, vuol dire che possiede qualità".
