Derby Milan-Inter, Dalmat: 'Maignan il migliore. Rabiot e Nkunku ...'

Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003 ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole: "Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d’Italia. C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby. Il Milan giocherà sicuramente per vincere, ma sono sicuro che lo stesso vorranno fare i calciatori dell'Inter. L’ultimo derby vinto dai nerazzurri è stato quello della seconda stella, il fatto che si giochi stasera per me è un segno, con i nerazzurri che in caso di successo non a caso conquisterebbe di fatto il titolo".