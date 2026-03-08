"Un 2008 il grande colpo del Milan del 2026. Comotto ora è titolare nello Spezia e sta giocando a un livello devastante. Chiaro non bisogna correre perché al momento è protagonista in Serie B, ma si riconosce subito se un giocatore ha la stoffa, ha le qualità. Mi auguro che il Milan non spenda 20 milioni per André quando ha Comotto. Il prossimo anno prendi Comotto lo inserisci tanto non parte titolare, come non partirebbe titolare André. Non costa nulla perché 'buttare' 20 milioni per André quando hai Comotto che è anche più giovane? Mi dicono che André è un giocatore normale, da 5-6 milioni".