Derby Milan-Inter, Shevchenko: 'Se il Diavolo vince, campionato riaperto'

"Togliere fascino al derby è assolutamente impossibile e i dieci punti di distacco in classifica significano poco, anzi: se il Milan vince, il campionato è riaperto. Il derby può cambiare il destino, specie a questo punto della stagione: da qui alla fine le partite saranno imprevedibili per tutti". Parere chiarissimo quello della leggenda del Milan Andriy Shevchenko che ha parlato a poche ore dal Derby di questa sera tra i rossoneri e l'Inter. Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' l'ex bomber ha parlato anche di Allegri: "Max è una garanzia. Il Milan tornato ai vertici è una sua creazione, lo ha trasformato. Ha restituito competitività alla squadra, reso più forti i giocatori che ha avuto a disposizione. Se prendi lui, sai cosa sposi: è un allenatore formato ed esperto, con caratteristiche precise, che forma un gruppo con le sue idee. Sa farsi seguire, portare i giocatori dalla sua parte: è un gestore formidabile. Avevo già detto mesi fa che ci aspettavamo tanto dal Milan di Allegri: ha mantenuto le promesse per la felicità di tutti i milanisti. Sta facendo un gran lavoro e un ottimo campionato".