Derby Milan-Inter, Sneijder: 'Il Diavolo è una squadra furba. Lo Scudetto ...'

"Intanto, questo non è un derby, ma il derby. A San Siro senti addosso la storia, anzi le storie perché le squadre sono due. Io ho giocato Real-Barça, che è un Clasico mondiale ma riguarda città diverse, e Galatasaray-Fenerbahce, che fa impazzire Istanbul, ma il fatto che squadre della grandezza di Milan e Inter siano dentro allo stesso stadio, questo è sempre... wow. Poi quest’anno il derby può assegnare definitivamente uno scudetto che è strameritato. Non è come due anni fa, quando l’Inter ha festeggiato in casa del Milan matematicamente, ma se Cristian va a +13 chi mai può pensare di prenderlo?". Questo il parere dell'ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder sul derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco un estratto dall'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.