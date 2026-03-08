PIANETAMILAN news milan interviste Sneijder avverte l’Inter: “Il Milan è una squadra furba. Lo Scudetto …”

MILAN-INTER

Sneijder avverte l’Inter: “Il Milan è una squadra furba. Lo Scudetto …”

Derby Milan-Inter, Sneijder: 'Il Diavolo è una squadra furba. Lo Scudetto ...'
L'ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco un estratto dall'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Intanto, questo non è un derby, ma il derby. A San Siro senti addosso la storia, anzi le storie perché le squadre sono due. Io ho giocato Real-Barça, che è un Clasico mondiale ma riguarda città diverse, e Galatasaray-Fenerbahce, che fa impazzire Istanbul, ma il fatto che squadre della grandezza di Milan e Inter siano dentro allo stesso stadio, questo è sempre... wow. Poi quest’anno il derby può assegnare definitivamente uno scudetto che è strameritato. Non è come due anni fa, quando l’Inter ha festeggiato in casa del Milan matematicamente, ma se Cristian va a +13 chi mai può pensare di prenderlo?". Questo il parere dell'ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder sul derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco un estratto dall'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

LEGGI ANCHE: Leao vuole guidare il Milan nel derby: dopo le parole di 'fuoco' ora il campo. Il fattore tattico>>>

LEGGI ANCHE

L'olandese ha parlato anche del duello a centrocampo: "Il Milan è una squadra… furba. Ha il carattere del suo allenatore, sa mettersi dietro, aspettarti e punirti, anche perché ha centrocampisti come Rabiot. L’Inter è superiore nel palleggio: ha recuperato ormai Calha, ma l’uomo chiave di quest’anno è Zielinski. L’anno scorso mi chiedevo: “Ma perché non gioca?”. Ora, invece, la palla passa sempre da lui".

Leggi anche
Pellegatti su Comotto: “Un 2008 il grande colpo del Milan del 2026”. Poi...
Shevchenko accende il derby: “Se il Milan vince, il campionato è riaperto”. Modric,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA