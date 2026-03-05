Fullkrug si carica per il derby. Allegri pensa solo al Milan. E su André...

Nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il derby di Milano sempre più vicino. Nella giornata di oggi diversi rossoneri hanno parlato. Non solo, anche le ultime da Milanello in vista della stracittadina e il mercato con le voci sul futuro di Allegri e la trattativa per André. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA