I due tecnici, Allegri e Chivu, arrivano alla sfida con qualche defezione: fuori un uomo per reparto nella fila del Diavolo (il difensore Matteo Gabbia , il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e l'attaccante Santiago Giménez ); una sola - ma pesante - assenza (il bomber e capitano Lautaro Martínez ) nella fila del Biscione. Vediamo insieme le formazioni ufficiali del derby.

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere il derby Milan-Inter. Finora Doveri ha incontrato il Milan per 34 volte nella sua carriera, con uno 'score' 19 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 28 ottobre 2025, per Atalanta-Milan 1-1 di campionato. Sono, invece, 39 i precedenti con l'Inter: il suo 'score' con i nerazzurri è di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. Sono 4, invece, finora i derby di Milano diretti da Doveri: 2 vittorie Inter, una vittoria Milan e un pareggio.