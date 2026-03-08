Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cristian Chivu
Ultima chiamata Scudetto per il Milan di Massimiliano Allegri che, stasera, alle ore 20:45, ospita nello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro per lo più colorato di rossonero l'Inter di Cristian Chivu per il Derby di Milano, valevole per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026.

Derby Milan-Inter, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

Sarà il Derby della Madonnina numero 246 della storia, contando tutte le competizioni in cui si è disputato (campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana): conduce l'Inter con 91 vittorie; sono 83 i successi del Milan e 71 i pareggi. Se si prendono in esame soltanto i derby disputati in campionato in casa rossonera, lo 'score' recita 29 vittorie Milan, 27 pareggi, 35 vittorie Inter.

I due tecnici, Allegri e Chivu, arrivano alla sfida con qualche defezione: fuori un uomo per reparto nella fila del Diavolo (il difensore Matteo Gabbia, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e l'attaccante Santiago Giménez); una sola - ma pesante - assenza (il bomber e capitano Lautaro Martínez) nella fila del Biscione. Vediamo insieme le formazioni ufficiali del derby.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Bartesaghi, Odogu, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. A disposizione: J. Martínez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Dumfries, Çalhanoğlu, Diouf, Frattesi, Sučić, Lautaro Martínez, Lavelli. Allenatore: Chivu.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in diretta tv o streaming >>>

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere il derby Milan-Inter. Finora Doveri ha incontrato il Milan per 34 volte nella sua carriera, con uno 'score' 19 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 28 ottobre 2025, per Atalanta-Milan 1-1 di campionato. Sono, invece, 39 i precedenti con l'Inter: il suo 'score' con i nerazzurri è di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. Sono 4, invece, finora i derby di Milano diretti da Doveri: 2 vittorie Inter, una vittoria Milan e un pareggio.

