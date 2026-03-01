Pianeta Milan
Formazioni ufficiali Cremonese-Milan: turnover per il derby? Questa la risposta di Allegri

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona: le scelte definitive dei due allenatori, Davide Nicola e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Davide Nicola e Massimiliano Allegri!

Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali della partita dello 'Zini'

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djurić, Sanabria. Allenatore: Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Cremonese-Milan. Finora Massa ha incontrato il Cremonese per 6 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Sono, invece, 25 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, l'11 gennaio 2026, per Fiorentina-Milan 1-1 di campionato.

