Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Cremonese-Milan. Finora Massa ha incontrato il Cremonese per 6 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Sono, invece, 25 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, l'11 gennaio 2026, per Fiorentina-Milan 1-1 di campionato.