Sarà Marco Piccinini, classe 1983, della sezione A.I.A. di Forlì, a dirigere Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Piccinini sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Valerio Colarossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i ducali di Carlos Cuesta, invece, sarà Maria Sole Ferrieri Caputi. Infine, al V.A.R., per Milan-Parma, designato Giacomo Camplone che sarà assistito nel suo compito da Luca Pairetto.