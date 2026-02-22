Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Carlos Cuesta
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Carlos Cuesta.

Milan-Parma, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlović; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.

Sarà Marco Piccinini, classe 1983, della sezione A.I.A. di Forlì, a dirigere Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Piccinini sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Valerio Colarossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i ducali di Carlos Cuesta, invece, sarà Maria Sole Ferrieri Caputi. Infine, al V.A.R., per Milan-Parma, designato Giacomo Camplone che sarà assistito nel suo compito da Luca Pairetto.

