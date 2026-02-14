Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Genoa e Milan Primavera. I ragazzi di Giovanni Renna, dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi nonostante le numerose assenze. Alla partita, valida per la 26esima giornata di Primavera 1, i rossoneri arrivano con 31 punti in classifica. La diretta della partita valida per il massimo campionato italiano Under 20 si potrà vedere in televisione in chiaro su Sportitalia e tramite la nostra live testuale. Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Genoa-Milan Primavera, formazioni ufficiali: spazio a Zaramella e Borsani
FORMAZIONI UFFICIALI
Genoa-Milan Primavera, formazioni ufficiali: spazio a Zaramella e Borsani
Alle ore 13:00 si gioca Genoa-Milan Primavera gara valida per la 25^ giornata della Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali
Milan Primavera, Renna sceglie—
GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Lauricella, Taleb, Celik, Carbone, Arata, Lafont
A disposizione: Lysionok, Doucoure, Spicuglia, Meola, Albè, Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini, Zulevic, Ouedraogo.
MILAN PRIMAVERA: Bouyer, Nolli, Cullotta, Cissé, Perera, Pandolfi, Mancioppi, Scotti, Idrissi-Regragui, Borsani, Zaramella
A disposizione: Catalano, Domnitei, Del Forno, Dotta, Martini, Mercogliano, Petrone, Perina, Angelicchio, Cisse, Vechiu
LEGGI ANCHE: Allegri dopo Pisa-Milan: "Dobbiamo fare un passettino in avanti". Che parole per Modric>>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA