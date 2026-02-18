Pianeta Milan
Milan-Como, le formazioni ufficiali: Allegri stravolge il centrocampo. Sorpresa in attacco

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas.

Milan-Como, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Ricci, Modrić, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramón, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz. A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Alberto Moreno, Álex Valle, Da Cuhna, Lahdo, Addai, Kühn, Jesús Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere Milan-Como. Finora Mariani ha incontrato il Milan per 26 volte nella sua carriera, con uno 'score' 13 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 8 gennaio, per Milan-Genoa 1-1 di campionato. Sono, invece, 2 i precedenti con il Como: il suo 'score' con i lariani è di un pareggio e una sconfitta.

