Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere Milan-Como. Finora Mariani ha incontrato il Milan per 26 volte nella sua carriera, con uno 'score' 13 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 8 gennaio, per Milan-Genoa 1-1 di campionato. Sono, invece, 2 i precedenti con il Como: il suo 'score' con i lariani è di un pareggio e una sconfitta.