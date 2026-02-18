Milan-Como: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 53. Il Como, invece, ci arriva da settimo a quota 41. All'andata, a 'Como', vinse il Milan per 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot.
MILAN-COMO
Milan-Como, recupero della partita della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero.
Noi di 'PianetaMilan.it' seguiremo il pre-partita, la partita con il nostro LIVE testuale e il post-partita, con aggiornamenti in tempo reale, articoli, interviste dei giocatori e dell'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri e curiosità. Il LIVE è già online, per accompagnarvi fino al match in casa contro i biancoblu.
